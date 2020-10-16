Дорожная разметка на Закарпатье вызвала недоумение у украинцев. Фото

Мирослав Семенюк Общество 17:11, 16.10.2020 Обновлено: 17:39, 16.10.2020

Украинцы удивлены хаотичной разметкой на дороге между селами Мужиево и Кидеш Закарпатской области.

Как сообщил в Telegram местный журналист Виталий Глагола, асфальтный завод провел на заброшенной дороге тестирования по нанесению разметки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Дорога тупиковая и не используется. Поэтому и взяли ее для тестирования", – пояснил он.

По словам журналиста, дорога без балансодержателя, поэтому ее используют как "полигон".

Асфальтный завод провел на заброшенной дороге тестирования по нанесению разметки
Telegram Виталия Глаголы
Дорога тупиковая и не используется
Telegram Виталия Глаголы
Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, на улицах Киева появились "места для любителей штрафов".

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