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5 мая • обновлено в 11:29
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"Дорого-богато": в Днепре спортплощадку застелили коврами. Фото

3.1т
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В Днепре спортивную площадку застелили коврами, по словам местной жительницы, их собирали по мусоркам.

Фотографии площадки опубликовала на своей Facebook-странице Светлана Иванова. По её словам, площадку возле дома на улице Калиновой, 61, застелили коврами, которые достали мусорных баков. В комментариях некоторые люди начали иронизировать или осуждать такое "обновление" площадки.

"Дорого-богато", "А вы знаете толк в извращениях", "Гламурно", "Следующий шаг – заборчик из пластиковых бутылок и вкопанные шины, покрашенные в разный цвет", "Меня один вопрос интересует: зачем?", "Это ужасно выглядит", – написали пользователи.

В Днепре спортплощадку застелили коврами

В Днепре спортплощадку застелили коврами

Facebook Светланы Ивановой

В Днепре спортплощадку застелили коврами

В Днепре спортплощадку застелили коврами

Facebook Светланы Ивановой

Но нашлись и защитники ковров. Несколько человек начали утверждать, что на них намного удобнее играть в настольный теннис (возле стола для игры тоже положили новое покрытие), а один мужчина даже заявил, что "дождь их выстирает".

"Мы в детстве вообще раны землёй замазывали или грязный и пыльный подорожник прикладывали на открытые раны. И ничего, не было никаких заражений", – написал Андрей Кицюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России оскандалились с "нацистской" детской площадкой.

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Место
Украина Днепр
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