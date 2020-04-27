Похоронить умершего от COVID-19 в Украине стоит 1000$. Семьи погибших заподозрили заговор

Чтобы похоронить умершего от коронавируса в Украине нужно раскошелиться. Похороны обойдутся минимум 19 000 гривен и то, если "очень попросить".

Несмотря на все сложности, связанные с COVID-19, украинцы сталкиваются еще и с возможным заговором со стороны чиновников. Ведь после смерти близкого человека приходится проходить "круги ада", пытаясь найти не только безопасный, но и дешевый способ захоронения.

OBOZREVATEL пообщался с киевской семьей, вынужденной за последний месяц дважды организовывать похороны умерших от коронавируса.

Сжечь тело за тысячу долларов

Киевлянин Игорь в апреле потерял мать и отца. В начале апреля у папы случился инсульт. 81-летнего мужчину, ветерана, доставили в 9-ю городскую клиническую больницу Киева, в отделение неврологии. Через неделю с улучшениями выписали домой, в "хрущевку", где он жил с женой, а также со вторым сыном и его семьей – невесткой и двумя детьми.

Через 4 дня у всей семьи начался кашель. Мать Игоря потеряла сознание, скорая поставила ей капельницы и оставила лечиться дома. А через день-два поступило сообщение, что в палате, где лежал отец, у одного пациента диагностировали COVID-19. Всей семье сделали ПЦР-тесты, которые подтвердили болезнь сразу у 6 человек.

"Мать и отца забрали туда же, в 9-ю больницу, но уже в инфекционное отделение. Они там пролежали несколько недель. Врачи боролись за их жизнь, как могли. Так и напишите – никаких претензий к больнице мы не имеем. Врачи истощены от бесконечных дежурств, на лице синяки и гематомы от круглосуточного ношения защитной маски.

Обнаружив зараженного коронавирусом в палате, где лежал глава семьи, ПЦР-тесты сделали всем жителям его квартиры

Сейчас именно они воюют на передней линии фронта. Зато власть не способна обеспечить их надлежащими условиями труда, в частности, достаточным количеством тестов на выявление COVID-19, от чего страдают и умирают граждане Украины", – сказала молодая женщина.

"К сожалению, через некоторое время 82-летняя мать моего мужа умерла. У нее и до этого были проблемы с легкими. Бюро ритуальных услуг, которое находится возле больницы, сразу выставило счет более 25 000 гривен. Как нам стало известно, морг, который находится возле больницы, направляет родственников, умерших от COVID-19, в одну ритуальную службу. Там прямым текстом говорят, что коронавирус сейчас в Киеве стоит 25 000 и это оптимальная цена, которая возмещает все затраты на "особые похороны", конечно же без погребения, кремации и еще кучу всего, с чем нам пришлось столкнутся", – добавила Оксана.

Оксана добавляет, что при 9-й больнице есть морг, который и направляет родственников всех умерших от COVID-19 в одну ритуальную фирму. Там прямо говорят: 25 тысяч – это приемлемая цена, которая возмещает все затраты на "особые похороны".

"Там прямо говорят: 25 тысяч – это приемлемая цена, которая возмещает все затраты на "особые похороны".

Перевозка умершего от коронавируса волонтерами Facebook: Геннадий Друзенко

Стоимость включает аренду транспорта, специальный мешок и стеклянный короб для транспортировки, оплату труда водителя, а также расходы на дезинфекцию. Хоронят всех на Байковом кладбище, но не традиционно, а лишь урну с прахом.

"У меня в морге состоялся диалог с одной из сотрудниц. Она мне прямо назвала сумму и условие, что все должно проходить в конкретном ритуальном агентстве. Я ей парировал – мол, в нынешних условиях тысяча долларов для меня большая сумма. Она куда-то отошла, с кем-то поговорила и назвала мне другую сумму, 23 тысячи, – рассказывает Игорь. – Для меня и эта сумма была большой, поэтому выпросил у нее контакты других служб, где, как ни странно, мне тоже называли цифры больше 25 тысяч. Затем я позвонил в ритуальную службу при КГГА, где озвучили сумму тоже более 25 тысяч. Но после переговоров цифра снизилась до 19 150 грн".

Несмотря на заявления официальных органов, в моргах настаивают именно на кремации тел, а не традиционных похоронах. Мол, в таком случае нет риска заражения почвы и людей.

Несмотря на заявления официальных органов, в моргах настаивают именно на кремации тел, а не традиционных похоронах. Мол, в таком случае нет риска заражения почвы и людей.

"Мы на похоронах даже не видели маму. Приехала машина с телом, и они ее – сразу в печь. Мы даже толком ничего и не поняли. Там у них какая-то особая процедура", – рассказывает Игорь.

Киевский крематорий

После похорон матери в семье случилась еще одна трагедия. 26 апреля умер отец, тоже от коронавируса и сопутствующих болезней.

"Будем с понедельника решать, на выходных все закрыто. Через знакомых я вышел на волонтерскую группу, обещают бесплатно предоставить автомобиль для перевозки тела. А это, как вы понимаете, уменьшит затраты на похороны. Но и тут возникла проблема – в крематории отказываются принимать волонтерские машины, только от похоронного бюро с лицензией", – дополняет киевлянин.

Специальные условия

Итак, суммы за похороны достаточно велики. Ранее OBOZREVATEL уже писал, что в МОЗ есть целый список требований к службам специально для таких случаев. Речь идет и о защитных масках, о костюмах и правилах дезинфекции. Также прописаны нормы проведения ритуальных церемоний.

Как пояснили в Министерстве охраны здоровья, в протоколе захоронения умерших от COVID-19 не указано, кто именно должен платить за ритуальную службу – местные власти или родственники усопшего. "МОЗ подготовил протокол, как нужно хоронить таких людей. За чей счет это будет происходить, решает местная власть. Если есть деньги, то она может покрыть, если недостаточно – то нет", – подчеркнули в ведомстве, а также посоветовали связаться с органом местного самоуправления.

Волонтер Геннадий Друзенко, который вызвался помочь семье, рассказывает, что перевезти тело он предложил в специальной машине скорой помощи. Это военная скорая, с которой он несколько лет ездил на Донбасс и помогал спасать жизни украинских армейцев. У самого Геннадия есть специальный костюм для работы в инфекционном отделении.

Автомобиль для перевозки умерших от COVID-19 Facebook: Геннадий Друзенко

"Вчера лично был в крематории и попросил документы о том, на каких основаниях они запрещают нам перевозить тело на таком авто. Где рекомендации или специальные требования, согласно которым это все запрещено? Мне ничего так и не показали", – заверил Друзенко OBOZREVATEL.

Волонтер также добавил, что один из его друзей работает в горсовете Черновцов, и там цена за доставку тела – 3500 грн за расстояние в 11 км. По мнению обоих собеседников, налицо попытка местных властей и ритуальных служб нажиться на горе людей.

Экипировка Геннадия Друзенка Facebook: Геннадий Друзенко

Буквально через час после первого разговора с журналистом Геннадий по телефону сообщил, что сумма на транспортировку, похороны отца семейства вдруг упала с 23 тысяч грн до 8 тысяч. И это лишь после вмешательства самого волонтера и его знакомых. Семья в этой ситуации решила не конфликтовать далее и согласилась на такие условия.

"Всплыла простая и гадкая история зарабатывания на человеческой беде. В Киеве создана искусственная монополия на ритуальные услуги для тех, кого убил коронавирус. В столичном крематории принимают умерших от COVID-19 только с катафалков компании "Петр Великий". Даже при наличии всех необходимых документов другим транспортом в последний путь на Байковом не примут. Убедился лично, не поленившись съездить на Байковую, 16. Причем никаких нормативно-правовых документов не предоставляют, только ставят перед фактом", – говорит волонтер.

Как ни печально, после смерти родных от коронавируса хлопоты и расходы украинцев возрастают, и часто непредсказуемо. Борьба с болезнью сменяется отстаиванием семейного бюджета, и так пострадавшего от карантинных ограничений, перед произволом и желанием нажиться на чужой беде.

Компания, выдающая катафалки

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