Дорогие часы и маникюр: на Харьковщине среди мусора нашли труп женщины

В Лозовой Харьковской области на мусорной свалке полицейские нашли окровавленный труп женщины с перерезанным горлом.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области. По данным полиции, информация о том, что на мусорной свалке обнаружено тело женщины с резаной раной шеи, поступила 2 сентября около 6:35 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Ужасную находку обнаружил водитель мусоровоза, который выгружал отходы. В куче хлама он заметил обнаженные ноги. Полицейским удалось установить личность погибшей. Ею оказалась 40-летняя жительница города Лозовая. Вещественные доказательства изъяты.
На руках жертвы были дорогие часы
Facebook Телерадиокомпания "Сигма"
Полиция устанавливает свидетелей и обстоятельства происшествия.
В Лозовой на свалке нашли труп
сайт ГУ НП Украины в Харьковской области
Как добавляет местная телерадиокомпания "Сигма", по внешним признакам женщина не похожа на бездомную. На ее руках маникюр и дорогие часы.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Черновицкой области задержали женщину, которая в июне выбросила труп своего трехлетнего сына в чемодане на свалку.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!