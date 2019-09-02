Дорогие часы и маникюр: на Харьковщине среди мусора нашли труп женщины

В Лозовой Харьковской области на мусорной свалке полицейские нашли окровавленный труп женщины с перерезанным горлом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области. По данным полиции, информация о том, что на мусорной свалке обнаружено тело женщины с резаной раной шеи, поступила 2 сентября около 6:35 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ужасную находку обнаружил водитель мусоровоза, который выгружал отходы. В куче хлама он заметил обнаженные ноги. Полицейским удалось установить личность погибшей. Ею оказалась 40-летняя жительница города Лозовая. Вещественные доказательства изъяты.

На руках жертвы были дорогие часы Facebook Телерадиокомпания "Сигма"

Полиция устанавливает свидетелей и обстоятельства происшествия.

В Лозовой на свалке нашли труп сайт ГУ НП Украины в Харьковской области

Как добавляет местная телерадиокомпания "Сигма", по внешним признакам женщина не похожа на бездомную. На ее руках маникюр и дорогие часы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Черновицкой области задержали женщину, которая в июне выбросила труп своего трехлетнего сына в чемодане на свалку.

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