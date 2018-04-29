Вновь в моей любимой рубрике "Приветы из реальной Украины" обновление. Я несколько дней назад пообещал Светлане Кушнир, когда она бодро рапортовала об успехах харьковского губернатора Юлии Светличной на фоне очередной красивой клумбы, что не стоит нашей власти окружать себя информационным коконом перемог, потому что этот кокон быстро отрывает от реальности, где у нас весьма суровая картинка.

Вот эта картина от моих друзей, которые сегодня поехали из Киева в мой родной Первомайск в Харьковской области через Красноград и Кегичевку.

В Кегичевке я родился, там прошло мое детство у бабушки и я прекрасно помню эту дорогу по которой дважды ( а иногда и трижды) в день ехал рейсовый автобус Кегичевка-Первомайский. 40 километров он преодолевал за час со всеми остановками и петляниями по всем селам.

В этот раз мои друзья на современной машине преодолевали 40 километров один час 40 минут. Средняя скорость мене 30 километров в час, ребята. Вместе с дорогой исчезли и рейсовый автобус, и пара сел, что были на этой дороге.

Такая же дорога и от Кегичевки до Краснограда и десятков тысяч других населенных пунктов, которые связывают 155 тыс таких второстепенных "дорог". Всего же дорога из Киева в Первомайский длиною в 480 километров заняла 7 часов 45 минут.

Пару дней назад Борис Кушнирук убеждал меня, что у правительства не хватает денег, чтобы ремонтировать дороги. Борис, их никто не ремонтирует, когда я в последний раз ехал по этой дороге 7 лет назад она была точно такой же при злочинной владе Януковича, она еще хуже при нынешней, она уже расползалась вовсю при Ющенко. Только при Кучме она еще была более менее сносной.

Эта дорога есть суть нашей государственности, где остался один обглоданный скелет совка и сказки о том, что ми неутомимо идем вверх. И люди, что живут в таком говне, насмотревшись по теликам басен о том, как им вернут халявный газ и вдохновившись поцелуями коров в нос, решительно выбирают пролонгацию дыры.

Мой знакомый бизнесмен рассказывал, как две недели вез из Харькова груз в Первомайский (80 км). По дороге областного значения через Мерефу на Лозовую ехать бесполезно, потому что там такой же ужас как на этих фото и водители грузовиков отказываются туда ехать. Остается только железная дорога. И он две недели ждал отправления груза. 80 км. 2 недели.

Я уже несколько лет не езжу туда, потому что мне просто жаль машину и убитое время.

А вот дорога Харьков-Змиев-Балаклея о ремонте которой в СМИ победоносно отрапортовали пару недель ранее

Впрочем, о чем я говорю, если город областного подчинения Смела с населением под 70 тыс человек, что в 150 км от Киева точно также отрезан от цивилизации убитыми дорогами.

Скажите, какие перспективы могут быть у этих городков в глубинке? Нулевые. Все разговоры о возрождении Украины будут болтовней, пока в соседний район мы будем добираться дольше, чем на самолете в соседнюю страну.