Дороги превратились в реки, землю усыпал град: на Ивано-Франковщине разбушевалась непогода. Видео

В Ивано-Франковской области прошел сильный град и ливень, которые превратили улицы в реки.

Местный житель Богдан Петричук опубликовал в Facebook кадры непогоды. В соцсети уточнили, что она обрушилась на село Бабин в Косовском районе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На записи видно, что небольшие ручьи на дорогах быстро увеличились и превратились в маленькие реки. Вода стояла во многих дворах.

Вместе с ливнем выпал крупный град, который плотно усыпал землю.

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Закарпатской области и предупредили, что есть угроза подтопления.

"Вечером 16 и ночью 17 июля в Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней возможно мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках на 0,3-0,8 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, образование локальных селей и активизация оползней", – сообщили в ГСЧС.

Также возможно сильное ухудшение погоды и в других областях на западе страны. Синоптики прогнозируют сильные дожди, местами возможны ливни и даже град во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за сильных ливней в Украине затопило восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье.