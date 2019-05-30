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Дорога в отрезанных головах: в сети показали жуткие кадры из Крыма

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В Керчи в аннексированном Крыму на одной из автомобильных дорог обнаружили огромное количество отрезанных голов бычков.

Подтверждающие фото опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25%. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"50 оттенков русского духа. Вонь невыносимая: в Керчи на Казакова вся дорога в отрезанных головах бычков", – написала она.

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Дорога в отрезанных головах: в сети показали жуткие кадры из Крыма

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Дорога в отрезанных головах: в сети показали жуткие кадры из Крыма

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Пользователи предположили, что подобная акция – санкционированный митинг или же намек на что-то. "С неба вместо камней", "Ну как смогли, так и пригнали (бычки не бюджетники)", – отметили в комментариях.

Дорога в отрезанных головах: в сети показали жуткие кадры из Крыма

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на крымских пляжах обнаружили разделанные туши дельфинов. На полуострове незаконно продают их вяленое мясо, а останки бросают прямо у воды.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
КрымНовости Крыма
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