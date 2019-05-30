Дорога в отрезанных головах: в сети показали жуткие кадры из Крыма

В Керчи в аннексированном Крыму на одной из автомобильных дорог обнаружили огромное количество отрезанных голов бычков.

Подтверждающие фото опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25%. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"50 оттенков русского духа. Вонь невыносимая: в Керчи на Казакова вся дорога в отрезанных головах бычков", – написала она.

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Пользователи предположили, что подобная акция – санкционированный митинг или же намек на что-то. "С неба вместо камней", "Ну как смогли, так и пригнали (бычки не бюджетники)", – отметили в комментариях.

Скриншот

50 оттенков руского духа

Вонь невыносимая: в Керчи на Казакова вся дорога в отрезанных головах бычков pic.twitter.com/H33Lk90lsu — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 30 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на крымских пляжах обнаружили разделанные туши дельфинов. На полуострове незаконно продают их вяленое мясо, а останки бросают прямо у воды.

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