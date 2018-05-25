Допинговый скандал: украинцы спрогнозировали поступок Кремля

Несмотря на то, что Кремль официально до сих не признался в существовании допинговой системы в России, вокруг которой не утихает скандал на международном уровне, общественность не перестает гадать, когда же этот момент настанет.

К тому же, в СМИ появилась информация о распоряжение от руководителей российского спорта о признании.

"Обозреватель" узнал у читателей, ожидать ли на официальном уровне заявление о существовании допинговой системы в РФ.

Согласно проведенному опросу, 51% его участников считают, что в России не собираются объявлять об этом на весь мир, потому что в "верхушке" сидят не такие люди, которые были бы способны пойти на этот шаг.

Вместе с тем, 24% опрошенных абсолютно безразличны к данному вопросу, считая, что им нет дела до спорта в России.

Еще 13% респондентов ответили, что у Кремля просто нет другого выхода, как признаться в наличие допинговой системы, ведь они приперты к стене.

И всего 11% опрошенных не спешат делать какие-либо выводы, отмечая что нужно больше иметь фактов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL выяснил, может ли быть правдой сообщение французского издания L’Equipe о том, что имеет в распоряжении письмо, адресованное главе Всемирного антидопингового агентства Крейгу Риди о признании существования в стране допинговой системы.