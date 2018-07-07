"Доп**делся наш дядя Сеня": росСМИ сочинили новый фейк о кровавой расправе "укров"

Российское пропагандистское издание "Комсомольская правда" опубликовало репортаж с оккупированной Горловки, в котором журналистка передает якобы рассказы местных жителей о "зверствах ВСУ".

Издание приводит фрагмент разговора якобы с местной жительницей Лилией, которая попросила не фотографировать ее, поскольку боится "расправы укров".

"Но вы меня не фотографируйте. Был у нас такой дядя Сеня. Через ютьюб комментировал все, что в селе Зайцево происходит. Доп..делся наш дядя Сеня. "Укры" его легко вычислили, дом спалили и корову убили. Хорошо, что сам в живых остался. Самое страшное было месяц назад. Мочили так, что нос из дома не высунешь. Вот соседи наши, молодая пара, пошли днем помидоры сажать. Потом присели на скамейку полюбоваться своими трудами, и их одним снарядом убило. Мужика сразу, а женщина еще помучилась, кровью истекла", - рассказала женщина.

Собеседница пропагандистов также поведала о смерти сестры от "разрывной пули".

"Попали в копчик, кости разлетелись и весь кишечник изрезали. Страшно умирала", - якобы рассказала российской журналистке Лилия.

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