Донецкому террористу "уровня Моторолы и Гиви" отказали в российском гражданстве из-за угрозы безопасности РФ

Командиру батальона российских террористов Сергею Завдовееву по кличке "Француз", который воевал на Донбассе на стороне оккупантов, отказали в получении гражданства РФ из -за того, что он создаёт угрозу безопасности Российской Федерации.

Об этом сообщило издание "Свободная пресса". Новость вызвала шквал негодования у сторонников "русского мира" и пособников оккупантов.

В материале, опубликованном изданием, случившееся назвали "вопиющей несправедливостью".

Тут же перечислены "заслуги" Завдовеева. Он с первых дней безоговорочно поддерживал "русскую весну", участвовал во взятие Донецкой ОГА, боях за донецкий аэропорт, Иловайск и Дебальцево.

"Так вот "Французу" в гражданстве РФ недавно было отказано. На основании ряда параграфов, пунктов, частей и статей. Официальная причина отказа – "заявитель выступает за насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создаёт угрозу безопасности РФ", – сказано в публикации.

Российский писатель-террорист Захар Прилепин в Facebook также назвал историю с Завдовеевым "вопиющей".

"Сергей "Француз" Завдовеев – командир батальона "Легион" армии "ДНР", человек из той же плеяды и породы, что Гиви, Мотор и Мамай, – получил официальный отказ в получении российского паспорта. Потому что – террорист. Что это?" – написал Прилепин.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин в конце апреля 2019 года подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.

Российские оккупанты на Донбассе активизировали принудительную выдачу паспортов РФ террористам "Л/ДНР".