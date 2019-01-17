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Покрепче бетона: Лойко рассказал, как украинские киборги остановили Путина

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После 242-дневной обороны Донецкого аэропорта бойцами украинской армии, названных киборгами, российское руководство поняло: дальнейший ущерб от войны в Украине будет для них недопустимым.

И если бы после этого противостояния россияне начали военные действия на остальной части украинской территории, то "донецкий аэропорт" ждал бы их на каждом километре. Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал американский фотограф и журналист Сергей Лойко, который пробыл в ДАПе 4 дня во время ожесточенных боев в 2015-м году.

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"Своей героической обороной эти киборги, украинские военные и украинские добровольцы, остановили российскую агрессию на линии посадочной полосы Донецкого аэропорта три года тому назад. На той же линии украинская армия удерживает врага до сих пор. Аэропорт не сдан, чтобы там не говорили. Я был там неделю назад, и линия фронта по-прежнему осталась на взлетной полосе, как и три года тому назад", — утверждает Лойко.

По его словам, развалины сооружений и зданий аэропорта находятся там до сих пор, хотя с момента обрушения конструкции прошло уже три года.

Сергей Лойко

Сергей Лойко

Донецкий аэропорт

"Эти развалины уже невозможно было защищать. Да и не было смысла. Бетон не выдержал, а вот люди выдержали, держа оборону 242 дня. Но на самом деле столько продолжалась не оборона самого аэропорта, а двух его терминалов: старого и нового. А это лишь маленькие части. Да, при эвакуации погибли люди, были взяты в плен, но самое главное то, что украинская армия смогла тогда остановить российскую агрессию и отбили охоту у Путина продвигаться дальше", — подытожил фотограф.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января в Украине отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта, которых за героизм называют киборгами. Они удерживали оборону ДАП 242 дня.

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Темы
Бои за донецкий аэропортАТО на Донбассе
Персона
Сергей Лойко
Место
Украина
Теги
киборгивойнаНовости Донбасса
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
По предварительным данным, в районе Донецкого аэропорта украинская сторона проведёт замену 49-ти военнослужащих. Вместо них службу будут нести 50 бойцов из 80-й аэромобильной бригады. Об этом сообщает канал LifeNews. Ополченцы выборочно досмотрели украинских бойцов на наличие запрещённых предметов, однако выявить ничего не удалось – силовики выполнили все ранее достигнутые договорённости. ... По данным канала, это уже пятая ротация силовиков в районе Аэропорта. Раньше процесс контролировали лишь силы ополчения, однако сегодня к месту ротации впервые прибыли представители генштаба ВСУ.
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