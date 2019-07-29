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"Можно сойти с ума": блогер рассказал, как пропаганда в "ДНР" устрашает население

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Военные "ДНР" специально обстреляли КППВ "Марьянка", что в Донецкой области, чтобы посеять панику среди населения и распустить слухи о зачистки Донецка украинской армией.

Об это в блоге на OBOZREVATEL написал блогер Макс Баринов. По его словам, руководство "ДНР" на самом деле хочет закрыть пропускной пункт, чтобы уменьшить отток людей из оккупированной территории.

"Можно просто сойти с ума от пропаганды "ДНР" про недавний обстрел КПВВ "Марьинка". Хотя это провокация и предлог для закрытия пункта пропуска, чтобы уменьшиться выезд населения с Донецка и посеять панику про силовой захват города ВСУ. А Россия может ввести свои войска для защиты русскоговорящего населения, у которых есть паспорта РФ", – предположил блогер.

Обстрел в Марьянке

Обстрел в Марьянке

По его словам, при любом раскладе "ДНР" придет конец. Она рухнет или от внутренних проблем, или же ее "кинет" та же Россия вместе с теми, кто получил долгожданный паспорт РФ.

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"Конец близок, осталось подождать финальной кульминации. В конце концов, читая бред официальных дурачков "республики", можно понять, что "ДНР" – это марионеточная кукла в руках кремлевских кукловодов", – подытожил Баринов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине раскрыли важность отказа от переговоров с "Л/ДНР". Найдутся силы, которые захотят финансировать этот конфликт, а российские олигархи будут вливать туда деньги.

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Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда Война на Донбассе
Персона
Макс Баринов
Место
Украина Донецк
Теги
Донбасс Новости России война пропаганда
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Афтор считает что новость описал, типа этого ни кто не знает. Хрень, а не новость. Всё было ясно ещё в 2014м году, когда ездил в Москву к брату, всё видал своими глазами.
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