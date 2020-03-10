Роспропаганда любит кичиться, мол Донецк постоянно чистый и вылизанный, в любую погоду и при любых обстоятельствах. Правда, тут рублевые клоуны лукавят, ибо действительно чистый сугубо центр города, а на остальное "власти" коллаборантов начхать, главное чтоб российские кураторы не ругали. Ща я немного фоток Донецка покажу, которые без фотошопа и не постановочные, из Калининского района.

Итак, как вы сами видите, нынешние "власти" после снегопада, который произошел фактически месяц назад, тупо положили половой орган на уборку, это ж не центр Донецка, йопт. Да, коммунальные службы города могут, конечно съехать на недофинансирование, но это не причина, а следствие того, что нынешними "властями" являются раздолбаи и строители мутных схем, но не те, кто имеет хоть какое-либо понятие о том, как содержать в чистоте город-миллионник.

Повторюсь, если типа "власти" - это макаки во главе с пушилиным и прочими клоунами, то полюбому будет проблема у коммунальных служб и с подъемной техникой, и с инструментом, и с людьми, которые должны содержать город в чистоте, и с зарплатами обычных работяг [ минимальная зряплата дипутата дыныры 118 тыщов фублев, а работника дрсу до 7 тысяч в месяц ]. И да - во время "царствования" макаки под фамилией захарченко, который вместе со своими бомжами буквально пару сотен метров не дошли до Лондона, Донецк был чистым, если сравнивать нынешнее состояние города, это признают абсолютно все, вата в том числе.

Мораль. А в принципе, все предсказуемо: когда "властями" становятся ммм-щики и прочий сброд, то все превращается в говно. Даже тот город, который принимал Евро 2012. Жду опровержений и криков, что это фотошоп.

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