Продолжаю наблюдать за тем, как идёт ко дну мой родной и некогда успешный город, где уровень жизни был одним из самых высоких в Украине, а вместе с ним и весь регион.

С начала января постоянно приходят новости о том, как в ОРДЛО под тяжестью снега проваливаются крыши и рушатся заводские цеха. Только за последнее время - два смертельных случая. Сначала провалившейся крышей убило работницу цеха Дебальцевского завода металлургического машиностроения (говорят, там сейчас фасуют паленые сигареты). А вчера развалился цех Горловского машзавода, в котором тоже погиб рабочий. В украинские времена при всех тогдашних проблемах Донбасса не было такого, чтобы все рушилось в таких масштабах. Очевидно, совсем перестали ухаживать за зданиями и поддерживать инфраструктуру, совсем перестали чистить снег (нет денег), и в результате - уже несколько смертей.

Пишут и о катастрофической ситуации в Донэлектроавтотрансе. Не хватает около 200 водителей трамваев и троллейбусов в Донецке. И понятно, почему не хватает. На сайте электротранса можно посмотреть уровень зарплат. Водителям платят сегодня 8-9 тыс. рублей. Это где-то 3,8 - 4,4 тыс грн. Действительно, катастрофа.

Для сравнения, в Краматорске сегодня зарплата водителей троллейбусов от 7,5 до 11 тысяч грн.

В Краматорске, который раньше был в области на третьих ролях, сегодня уровень зарплат в два раза выше, чем в Донецке! Кто мог представить себе такое раньше?

Особенно мне нравится, когда в комментарии приходят сторонники "ЛДНР" и пишут - зато у нас коммуналка дешевая, платить не надо! Да, дешевая, не вопрос. Только в этом случае нужно писать и об обратной стороне этой дешевизны. Неубранный, гниющий мусор, текущие крыши, нечищенный снег, веерные отключения электричества, перебои с водой.

Facebook Дениса Казанского

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