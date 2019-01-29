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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

Донецк идет ко дну

5.2т

Продолжаю наблюдать за тем, как идёт ко дну мой родной и некогда успешный город, где уровень жизни был одним из самых высоких в Украине, а вместе с ним и весь регион.

С начала января постоянно приходят новости о том, как в ОРДЛО под тяжестью снега проваливаются крыши и рушатся заводские цеха. Только за последнее время - два смертельных случая. Сначала провалившейся крышей убило работницу цеха Дебальцевского завода металлургического машиностроения (говорят, там сейчас фасуют паленые сигареты). А вчера развалился цех Горловского машзавода, в котором тоже погиб рабочий. В украинские времена при всех тогдашних проблемах Донбасса не было такого, чтобы все рушилось в таких масштабах. Очевидно, совсем перестали ухаживать за зданиями и поддерживать инфраструктуру, совсем перестали чистить снег (нет денег), и в результате - уже несколько смертей.

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Пишут и о катастрофической ситуации в Донэлектроавтотрансе. Не хватает около 200 водителей трамваев и троллейбусов в Донецке. И понятно, почему не хватает. На сайте электротранса можно посмотреть уровень зарплат. Водителям платят сегодня 8-9 тыс. рублей. Это где-то 3,8 - 4,4 тыс грн. Действительно, катастрофа.

Для сравнения, в Краматорске сегодня зарплата водителей троллейбусов от 7,5 до 11 тысяч грн.

В Краматорске, который раньше был в области на третьих ролях, сегодня уровень зарплат в два раза выше, чем в Донецке! Кто мог представить себе такое раньше?

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Особенно мне нравится, когда в комментарии приходят сторонники "ЛДНР" и пишут - зато у нас коммуналка дешевая, платить не надо! Да, дешевая, не вопрос. Только в этом случае нужно писать и об обратной стороне этой дешевизны. Неубранный, гниющий мусор, текущие крыши, нечищенный снег, веерные отключения электричества, перебои с водой.

Донецк идет ко дну

Facebook Дениса Казанского

Донецк идет ко дну

Facebook Дениса Казанского

Донецк идет ко дну

Facebook Дениса Казанского

Донецк идет ко дну

Facebook Дениса Казанского

Донецк идет ко дну

Facebook Дениса Казанского

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Денис КазанскийДенис Казанский
Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости ДНР
Источник
Источник:Facebook Дениса Казанского
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Комментарии
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
А еще было бы не плохо, если бы автор написал о размерах государственных дотаций (смотрите госбюджеты), которые получал Донецк и весь Донбасс за 2000-2014 годы, за счет которых он был красивым. Т.е. за это платили все украинцы. А город Донецк, как и весь Донбасс так и не научились жить на свои заработанные деньги. Так что нечего жалеть и жаловаться!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
К чему писать всю эту хрень? Раз ты такой патриот своего родного города, то вместо позорного пасвиля напиши письмо Порошенко с требованием прекратить войну и сесть за стол переговоров или встань в одиночный пикет у Рады... Слабо?
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Дудко Олег
Дудко Олег
Украина пять лет держит мой город в осаде, обстреливает из артиллерии, устроила экономическую блокаду, засылает диверсантов. Фашисты тоже могли бы писать статьи об осажденном Ленинграде- посмотрите, как ужасно они живут, а сдали бы город, пили бы немецкое пиво с баварскими колбасками. Не дождетесь, твари, русские не сдаются!
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Дудко Олег, пидар ты залупорылый, а не русский! Дуди в член дальше и без эмоций. Разве ты не видишь, как развивается твой сраный даунбасс при помощи Педерашки? Все прекрасно: снег убирать не надо, троллейбусов много быть не должно, мусор должен отлежаться, вода как в Крыму - по распорядку и с нежданчиками в виде отключения "на плановый ремонт", быдло дохнет под обвалами. Чем не процветание? Даунбассопидары верещали, что они всю Украину кормят, ну так и флаг вам в руки, кормите себя сами, при чем тут экономическая блокада?
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