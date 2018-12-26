Менее недели осталось до нового года. Настроения или ощущения праздника - ноль. Был на днях снова в районе жд оккупированного рф Донецка. С*ка, людей, как в Припяти: жд вокзал есть, кассы есть, но поездов нет. Некуда спешить, поезда приехали. Вместо поездов теперь русские танки, а жд вокзал - это так, остатки былой цивилизации.

Да, центр Донецка, как картинка, город вылизан и ухожен. Только Донецк - это не только центр, 20-25 минут на маршрутке и ты на жд. Но на жд вместо поездов патрули. Вместо шума поездов - шум боя в районе Песок, ДАПа или Авдеевки. Спасибо тебе, рф, за то, шо асвабадила.

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Новый год скоро уже? Серьезно? А в Донецке большинству насрать на это. Большинство людей будет сидеть дома, чтоб не попасть под раздачу от патрулей. Но это при условии, что оккупанты комендантский час отменят.

Но вернемся к бурно развивающемуся Донецку. Как видно по фото - жд города сдох. Поезда сдохли. Торговля возле жд тоже сдохла фактически. Транспортная развязка тоже в гостях у Задорнова и Сталина. В этом виноваты не американцы, неа. Вся вина на русских асвабадитилях.

Но зато биндер нема. Хоть это радует

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать с Донбасса домой в гробу? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/