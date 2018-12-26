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Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
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Донецк: грустные фото из города

3.4т

Менее недели осталось до нового года. Настроения или ощущения праздника - ноль. Был на днях снова в районе жд оккупированного рф Донецка. С*ка, людей, как в Припяти: жд вокзал есть, кассы есть, но поездов нет. Некуда спешить, поезда приехали. Вместо поездов теперь русские танки, а жд вокзал - это так, остатки былой цивилизации.

Да, центр Донецка, как картинка, город вылизан и ухожен. Только Донецк - это не только центр, 20-25 минут на маршрутке и ты на жд. Но на жд вместо поездов патрули. Вместо шума поездов - шум боя в районе Песок, ДАПа или Авдеевки. Спасибо тебе, рф, за то, шо асвабадила.

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Донецк: грустные фото из города

Фото автора

Донецк: грустные фото из города

Фото автора

Донецк: грустные фото из города

Фото автора

Донецк: грустные фото из города

Фото автора

Донецк: грустные фото из города

Фото автора

Донецк: грустные фото из города

Фото автора

Донецк: грустные фото из города

Фото автора

Донецк: грустные фото из города

Фото автора

Донецк: грустные фото из города

Фото автора

Донецк: грустные фото из города

Фото автора

Донецк: грустные фото из города

Фото автора

Донецк: грустные фото из города

Фото автора

Новый год скоро уже? Серьезно? А в Донецке большинству насрать на это. Большинство людей будет сидеть дома, чтоб не попасть под раздачу от патрулей. Но это при условии, что оккупанты комендантский час отменят.

Но вернемся к бурно развивающемуся Донецку. Как видно по фото - жд города сдох. Поезда сдохли. Торговля возле жд тоже сдохла фактически. Транспортная развязка тоже в гостях у Задорнова и Сталина. В этом виноваты не американцы, неа. Вся вина на русских асвабадитилях.

Но зато биндер нема. Хоть это радует

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать с Донбасса домой в гробу? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости ДНР
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