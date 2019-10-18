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18 октября • обновлено в 14:49
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Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
Украинский блогер из Донецка Все статьи автора

Донецк: фото из города, в котором живет смерть

4.8т

Немножко фоток асвабажденного от биндер Донецка вам в ленту. Предупреждаю, все фото сделаны на американо-биндеровский фотоаппарат, который автоматически и по умолчанию не фотографирует тех, которые с рюцке гаварясчей челюстью или недоросы. Скажу даже больше, фотоаппарат, который сделал все фото - это секретная разработка ЦРУ, он имеет форму бутылки пиваса и именно поэтому некоторые кадры сделать таки получилось. Единственный минус такой маскировки - это качество фотографий. Впрочем, смотрите сами:

Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть

А вообще, рекомендую посмотреть на безбиндерские земли, которые асвабадила всякая нечисть. Особенно гляньте как прекрасно и "людно" на жд вокзале Донецка - с*ка, яблоку негде упасть.

Новости
Реинтеграция Донбасса в картинках

Гляньте также, как прекрасно горит огнями Донбасс Арена и сколько болельщиков ходит по прилегающей территории. Не видите тОлпы людей? Поздравляю, вам американцы вшили в глаза чип русопата и установили операционную программу "бИндеровз 7", вы даже на фотках ненавидите все русское.

Эпилог. Как видите, город огней, мегаполис, который никогда не спал, с легкой подачи русских соседей и гуманитарных танков превратился в город, где вечером ходить опасно даже с оружием. С*ка, это успех, я считаю.

И да - носорогвамбрат, россияне. С неуважением, житель оккупированного рф Украинского города Донецка (не путать со всякими жопоросиями). Тчк

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Украина Донецк
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Этот дурачок фашист только ранним утром да по ночам из крысиной норы вылазит? Вот це "соплятевление"! )))))))))))
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Mega Death
Mega Death
Судя по теням от солнца, фотографировал на рассвете))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Даже плохой фотограф с плохим аппаратом не скроет красоты Донецка!! Украина не хочет возврата Донбасса: 1) задолженности по пенсиям (2.7 млрд. дол) не вернуть, ..2) нет денег на восстановление, а Европа отказала! 3).. там не те люди! Но и Донбасс не хочет в Украину! Здесь совпадение желаний! ТОГДА ЗАЧЕМ ВОЮЮТ? Европа поставит крест на Украине, санкции снимут ( киев не выполняет Минские договорённости), и Донбасс, после выборов под эгидой ОБСЕ - в России
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