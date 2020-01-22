Информация о "плохой жизни в Украине" - самая востребованная для многих жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В пророссийском сегменте соцсетей можно часто услышать, как люди сравнивают свою жизнь в псевдореспублике с жизнью на неоккупированной территории Украины. И в восприятии некоторых жителей оккупированной территории их жизнь значительно лучше. Несмотря на упадок в экономике, дороговизну, дефицит продуктов, комендантский час и постоянные угрозы получить пулю во время "разборки" боевиков.

А все получилось так потому, что склонность жителей псевдо-республик идеализировать свою жизнь можно объяснить их упорным нежеланием признавать, что, кричав в 2014-м году за "русскую весну", они не получили ожидаемый рай на земле. А получили такую жизнь, в которой люди готовы на предновогодней ярмарке часами стоять на жутком холоде в огромной очереди за яйцами, продававшимися всего на три рубля за десяток дешевле, чем в магазинах.

Многих людей, живущих в таких условиях раздражает позитивная информация о жизни "на большой земле". Разумеется, восприятие настраивается таким образом, что во время разговоров со знакомыми и родственниками-переселенцами вся позитивная информация, поступающая от них, это – "вас заставили так говорить, вы боитесь сказать, что на самом деле все плохо".

Но реальность такова, что десятки тысяч жителей "процветающих" оккупированных территорий ездят в "загибающуюся" неоккупированную часть Украины за пенсиями, пособиями, а также за продуктами питания.

Уже даже устал от того, что всему хорошему из жизни мирной части Украины в ОРДЛО не верят, более того, начинают рассказывать, как оно в Киеве, Львове, Харькове, Одессе (при чем рассказывают те, кто туда не ездил не только в военное время, но и в довоенное никогда там не был).

Несравненное ОРДЛО! Почему же, скажите мне, почему на КПВВ километровые очереди, люди умирают в очередях, чтобы проехать в "загнивающую" Украину, где все дорого, почему люди тянут в ОРДЛО "кравчучки" с товарами первой необходимости и продуктами? Почему?

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