И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет; Исаия 19:5

Сегодня продолжу свой рассказ о состоянии экологии, а вернее, истощении водных ресурсов оккупированных территорий, начатый в статье. Слишком много откликов от земляков. И слишком много новостей на эту тему. Ситуация в ОРДЛО уже такова, что невооруженным глазом видно, как иллюзорный карточный домик "маленькой угольной швейцарии" рассыпается на глазах.

Сложно сказать, сколько осталось ОРДЛО до полного краха. Сложно, наверное, от того, что трудно сказать, что в понимании живущих там крах. Для нас, проукраинских, вот лично для меня, крах Донбасса начался в 2014-м с митингов под триколорадками и лозунгами "Донбасс-Россия". Хотя, если честно, крах Донбасса начался задолго до этого.

Трудно все описать. Это и фанатическая привязанность жителей этого края с советской символике, а потом резкий такой скачек привязки к церковным скрепам. Дикие фобии, взлелеянные поколениями. Колоссальная зависимость от коррупции.

В общем, много всего. Особенно феодальщины, ведь все годы независимости Украины, Луганская, Донецкая области, это если мы говорим о областях "русской весны", а в целом — это и Запорожская, и Харьковская, Днепропетровская были в руках феодалов, делающих все, чтобы маргинальное население знало свой крючок, место и следующих законам гетто.

Ведь до сих пор пророссийски настроенные жители ОРДЛО — они же не видят ничего плохого в происходящем там. Ну, закрыли шахты, так везде закрывают. Ну, заминировали 80% территории, так если бы этого не сделали опочленцы, это сделали бы солдаты НАТО. Ну, медицина на уровне моча-бабка гадалка. Так везде… В общем, ОРДЛО — это калька с СССР, где внутри гетто было процветание, а снаружи разлагались враги.

Жизнь в ОРДЛО выстроена по таким же канонам. В ОРДЛО если что и плохо, то в Украине "еще хуже", а в Европе и подавно. Если совсем плохо, то "а вы хотите, чтобы солдаты НАТО". И сладкое — "завтра будет лучше", полусладкое "главное, чтобы хуже не было". Кагором идет церковное "Бог терпел и нам велел, сила русского духа в скрепости, покаянии и твердыне".

Вокруг них руины, пустые города, в ОРДЛО не ездят поезда, нет почты, банковской системы, медицина скорее убивает, чем лечит, везде пропаганда и вранье, а они верят, что так живет весь мир, и что это гетто — лучшее место на земле. Поэтому вместе с промышленным, экономическим и экологическим крахом, здесь уже давно крах духовный, моральный и культурный.

И здесь все будет рушится, разлагаться от плоти до бетона, так как до сих пор нет в людях главного — осознания содеянного, осознания гибели, осознания неизбежности краха. Они здесь, в ОРДЛО, оправдывают все от убийства до закрытия шахт: значит, так было нужно.

Я все время думаю, что было бы, если бы Украина решила избавиться от старья, неликвидных износившихся шахт и пошла бы по пути Англии? О, вот тут бы шахтеры показали бы себя: забастовки, протесты, голодовки, походы на Киев, парочка обязательно бы себя сожгла на радость профсоюзным кукловодам, женщины бы голосили и тянули за собой детей, показывая аморальность поступка власти по отношению к бедным шахтерам, но деньги, в части компенсации, взяли, переучиваться и получать новые профессии пошли бы единицы, местные царьки наоткрывали бы копанок, куда бы за копейки негласно пошли безработные сидящие на госпособии, часть оставшихся без работы выехала бы на шахты РФ, хотя, если бы было предложено гастарбайтерство на шахтах стран ЕС, то молодежь бы туда охотно рванула, но основная масса бы просто спилась. Но воевать бы за шахты никто не пошел.

И вот шахты закрывает РФ, руками местных царьков-коллаборантов. И тишина! Ни тебе касками по асфальту. Ни тебе походов на "столицу". Не будет в таких условиях ни пособий, ни переобучения, ни пенсий, ни соцзащиты. Просто будут по-тихому жечь шахты и топить, показывая неотвратимость ситуации и бравую борьбу с пожарами. Будут увольнять и нагло резать предприятия на металлолом. Не будут платить зарплату. Будут привозить ядерные и химические отходы и руками местных шахтеров сгружать их перед затоплением в шахты. И будет тишина. Хотя, почему я пишу "будут"? Это уже есть, это массово, это страшно, это подтвержденные факты.

Вода. Экология. Знаете, а ведь никто не связывает эти понятия с войной. Ну, куда денется она, эта вода,- так рассуждают многие, и рассуждали на Донбассе. Я уже молчу про то, что все эти строители "республик" были абсолютно уверены, что, предав Донбасс, устроив там "республики", уничтожив там Украину, создав там гетто, они абсолютно ничего не поменяют в своей жизни. Да, именно так. "Да ничего не поменяется, только рубли будут, и платить будут больше", — этот месседж несли друг другу "революционеры" стакана и отбойного молотка. "Какая разница, рубли или гривны", — вторили им массы.

"Мы просто хотели перемен, и чтобы жить лучше", — мычат они сейчас. Не дорогие мои донбасяне, земляки и не очень, свою страну меняют своими руками и под Государственным Флагом своей страны, а не под триколорадкой соседнего государства.

Ну, что же, проанализируем и это ваше желание "мы просто хотели изменить свой мир в лучшую сторону". Согласна, хорошее желание. А что же пошло не так и почему построенный вами мир "республик" в свободе от Украины выглядит, как пустошь, помойная яма, и эти перемены касаются не только людей, опустившихся и деградировавших, а и природы, экологии, городов, предприятий? Что бы вы ни строили под триколорадкой, получается нужник, отхожее место с гнилыми досками, куда и ступить-то страшно.

Поэтому продолжим разговор о том, что вы уничтожили в ОРДЛО, в оккупированных районах Луганской и Донецкой области, неуважаемые донбасяне, земляки и не очень. Вот эти жесткие статьи я пишу именно для вас. Ну, еще и не много для тех, кто хочет узнать о войне все, увидеть все ее трещинки, чтобы никогда не допустить подобное в своем городе.

Война — это пособие для тех, кто хочет мира. Мир, наши города и страна — это мы, это отражение нас, критического нашего большинства. И даже политики — это мы, политиков выбирает критическое большинство граждан, выбирает по образу и подобию своему, синхронизируя свои желания и мысли с выступлениями и обещаниями политиков, примеряя на себя их образ, ища параллели, точки соприкосновения и тождественность ценностей.

Поэтому тот мир, который нас окружает — это мы, наши ценности, наши желания, наша культура, наши законы. Заплеванные подъезды — это тоже мы. Вырванные на городских клумбах цветы — это тоже мы.

Поэтому вот что хотел Донбасс в 2014-м? Напомню! Чтобы пришла в наши города Луганской и Донецкой области Россия и путин, и все нам сделали красиво и пабагатому. Так, земляки и не очень?

Именно так!

То есть менять свою жизнь донбасяне не хотели сами, сами выбирать чиновников, сами следить за их шаловливыми ручками, сами убирать в подъездах, сами развивать шахты и украшать города. Они хотели, чтобы за них это сделала "золотая рыбка" — Путин и РФ. Эдакие принцессы Инфанты: подай, принеси. Путин и принес. Путин и подал. Оружие. Боевиков. Беззаконие. Деградацию.

"Какая разница" превратилась в Донбасскую пустошь. Но, какая бы вина Путина и РФ не была в этом, чашу весов всегда, всегда перевесит вина местных жителей пророссийского и "какаяразница" толка, разрешившая, допустившая, сделавшая со своей землей все это.

ОРДЛО — это вы, неуважаемые земляки и не очень. Оно создано по вашему подобию. Это ваши желания. Ваша алчность. Ваша коррупция. Ваши доносы. Ваше наплевательское отношение к земле. ОРДЛО отражение критического большинства жителей Донбасса.

Меньшинство, носящее на себе желто-голубые стяги, оно и до войны, и в мирное время убирало за вами на берегах ставков, в подъездах, сажало цветы, пыталось защитить экологию родного края. Но, критическому большинству жителей Донбасса всегда это казалось смешным и глупым: экология, вода, борьба за свои права.

И вот Донбасс исчезает. Не только в реках и водоемах. Он исчезает степями, шахтами, городами, людьми.

Цитаты из коментариев под обсуждением статьи:

"Свердловск, родственница говорит, что возят воду по 5-8 русских рублей литр".

"Ставок в центре города засыпают землей с мусором, страшно смотреть как прилетевшая цапля прячется в камышах на что то надеясь" …

"В лнр спустили, попросту уничтожили не только Должанское водохранилище (Павловский став), который находился за поселком Бирюково Свердловского района, о котором вы писали. На самом деле, здесь высохло достаточно много водохранилищ и рек. Даже те ставки, которые при Украине были в аренде и приносили прибыль, их уничтожили. А как выращивать рыбу, если ты купил малька, зарыбыл ставок, кормил, вырастил, а потом приехали пьяные укурки-ополченцы и забросали ставок гранатами. Жаловаться? А куда? Кому? Тут безвластие. Рыбу со всех рек и ставков просто выутюжили электроудочками. Шахтеры, которые сидят без зарплаты, берут гранаты и едут на "рыбалку". Остальные умельцы, просто кидают электросеть или электроудочку и убивают все живое. Ставки воняют сдохшей рыбой, мальком, лягушками, цаплям есть нечего".

"После того, как спустили Должанское водохранилище, тут был ад. Ехали грузовиками, машинами, танками. Рыба билась в лужах. Сомы, карпы, лещи. Их собирали мешками. На базаре торговали даже уже полудохлой. Раков копали из грязи месяца два. Малька погибло море. Мелкую рыбу почти никто не собирал. Дрались за большую. 10 миллионов кубов воды Водоем, который являлся стратегическим запасом воды. Из него можно было пить. Хотя, как пить. Ставки сейчас это место захоронения всех, кого запытали. Еще в 2014-м после боев туда скидывали "гирлянды": трупы с ящиками со снарядами. А после того, как ушла вода из става, ушла вода из родников, колодцев, стали высыхать скважины. Лутугинское водохранилище наполовину спустили, рыбу таскали. Дождей нет, оно не наполнилось и начало высыхать. Ольховка высохла. А дышать в городе не чем. Вонь такая, горло дерет. Постоянно мусорки горят по кварталам, мусор не вывозят, палят прямо возле домов, городская свалка горит, за терриконы и писать глупо, сероводородом в жару тхнет, как в аду".

Жители Луганска и районов в этом году часто публикуют в социальных сетях снимки погибшей рыбы и отмечают, что на многих водохранилищах идем мор. В частности о массовом море рыбы на так называемом "Луганском море" говорят очень многие.

"Тушки на фото килограмма по 2 а в камыше лежали особи по 4-5 кг. И очень много мелкой рыбы, фото сделали вчера. Вода за 4 дня упала где-то на метр–полтора".

"Экологию загубили окончательно. И многие сбежали оттуда. Территория просто отравлена".

"Было фото с 2015-го нашей красавицы Ольховки. Так вот, ее нет. А она впадает в Луганку, значит, нет и Луганки".

Кроме рек, ставков, родников и водохранилищ в ОРДЛО исчезают степи Национального заповедника "Провальская степь". Там с начала оккупации дагестанцы выпасают многотысячные стада баранов. Погибли и исчезли многие краснокнижные растения.

Посадки, редкие лиственные и хвойные насаждения в ОРДЛО вырубают на дрова, для копанок на крепь, да и для блиндажей тоже идет лес.

Мало кто знает, но многие посадки лесостепных зон содержат реликтовые растения, также занесенные к Красную книгу. Они ледниковый период пережили, а вот "русскую весну" нет. Не смогли.

По всей территории ОРДЛО горят свалки. Их стало не то чтобы много, города превратились в свалки. Горы мусора и реки канализации стали обыденным городским пейзажем, привычным донбасянину.

И никто не бастует. Не возмущается. Ходят себе, переступают через речки-вонючки, сидят на их берегу, пьют пиво. Дети играют на детской площадке через которую бежит канализация. Это норма там.

При этом, таком варварском отношении к водным ресурсам ОРДЛО постоянно сидит без питьевой воды, так как канализационные и водоподающие системы пришли в негодность.

Россия не спешит вкладывать сюда деньги, поэтому донбасяне не дождались ни новых систем водоснабжения, ни новых дорог, ни новых очистных и канализационных систем. Да они и не требуют.

Вот при острой нехватке воды ОРДЛО ни разу не подняло вопрос о поставках сюда труб для ремонта и прокладки новых систем, ни самой воды, хотя бы бутылированной. Пьют здесь шахтную воду. Говорят она очень полезная. Священники ОРДЛО часто святят воду, как городских рвущихся систем, так и шахтную. Говорят, помогает от дизентерии и отравлений. На Ровеньковском водоводе уже не просто порывы, там решето. И вот опять города ОРЛО сидят без воды. И это в карантинных условиях, когда санитария прежде всего. А там не то, что руки помыть, покупаться, постирать, там даже попить не чего. Нет денег — иди к луже.

Цитата из ОРДЛО-СМИ:

"Лугансквода" из-за ремонта на магистральном водоводе 25 августа приостановит водоснабжение оккупированных Ровеньков и части Должанского района.

"Из-за нескольких утечек на Ровеньковском магистральном водоводе диаметром 800 мм 25 августа с 08:00 будет прекращена подача воды по этому водоводу. Временно без водоснабжения останутся жители города Ровеньки, а также населенных пунктов Свердловского района – Нагорное, Павловка, Медвежанка и Володарск".

"В водохранилище Луганское море, расположенном во временно оккупированном Луганске резко упал уровень воды и начался массовый мор рыбы. Луганское море является одним из резервных водохранилищ".

"На Луганском море массовый мор рыбы, ее там очень много. Тушки на фото килограмма по 2 а в камыше лежали особи кил по 4-5. И очень много мелкой, фото сделали вчера. Вода за 4 дня упала где-то на метр — полтора".

"Это п….ц просто какой то. Скоро и мы дохнуть начнем, как рыба".

Этот страшный мир, который больше похож на кинокадры фильма "Безумный Макс: Дорога ярости". Там главарь после пафосного выступления пускает плебсу воду. Думаю, что вот эти кадры фильма. Ближайшее будущее ОРДЛО.

Но, мы же помним, мир, который нас окружает, всегда похож на нас самих.

Донбасская пустошь

Донбасская пустошь

Донбасская пустошь

Донбасская пустошь

Донбасская пустошь

Донбасская пустошь

Донбасская пустошь

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