"Донбасс заселят западенцы": на КремльТВ "рассекретили" план Киева

Украинская журналистка Елена Бойко, которая сбежала в Россию, считает, что власть Украины планирует заселить Донбасс выходцами из Западной Украины.

Курьезное заявление она сделала эфире пропагандистского телеканала "Звезда", уточнив, что таким образом Киев реализует тактику выжженной земли.

"Для чего осознанно обстреливаются мирные жилые кварталы? Есть уже в Горловке улицы, где нет ничего. Это тактика выжженной земли. Убрать оттуда мирное население, занять эти позиции и впоследствии населить выходцами с Западной Украины, которые, конечно же, с радостью пойдут осваивать", - говорит она, выступая на российском пропагандистском телеканале "Звезда".

"Я представляю, как сотни тысяч львовян, ужгородцев, лучан и тернопольчан наперегонки будут нестись, чтобы освоить Горловку...", - прокомментировал заявлене Бойко политолог Сергей Запорожский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы условия для окончания войны на Донбассе.