Донбасс "закрыли" на карантин из-за коронавируса: общественники устроили скандал

Временные ограничения на пересечение пунктов въезда-выезда на границе с временно оккупированными территориями вызвали скандал.

Общественные организации обнародовали совместное заявление, в котором раскритиковали меры, предпринятые штабом ООС из-за распространения коронавируса.

"Мы считаем, что приказ Командующего ООС непропорционально ограничивает права и свободы человека. Он нарушает конституционные права граждан, искусственно разделяя граждан Украины на тех, кто имеет право на получение медицинской помощи и может свободно передвигаться, и тех, кто этой возможности лишен", — сказано в заявлении.

В организациях отметили, что временно оккупированные территории не имеют возможность предоставить квалифицированную медицинскую помощь и провести диагностику и тесты на заражение коронавирусом.

"Кроме этого, приказ командующего ОС создает дополнительное напряжение между жителями временно оккупированных территорий и теми, кто проживает в населенных пунктах, расположенных возле КПВВ. Поскольку коронавирус не имеет специфической симптоматики, отличной от ОРВИ, задачей украинских властей является минимизация рисков, связанных с возможным распространение вируса и заботы о собственных граждан, оказавшихся в оккупации. Жители временно оккупированной части Донбасса в глазах жителей прифронтовых территорий не должны становиться источником дополнительно опасности", – добавили общественники.

Напомним, ограничения были введены с 7 марта 07:00 в связи с распространением в Донецкой и Луганской областях заболевания.

"Все лица, пересекающие линию разграничения через КПВВ, будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования и, в случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, к таким лицам будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущение занесения коронавируса на территорию Украины", – сказано в сообщении.

Зараженные коронавирусом будут отправлены в специализированное медучреждение сотрудниками скорой помощи, которые дежурят на пунктах пропуска. В случае, если не будет регистрации, больные на свободную территорию не зайдут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Зараженный мужчина приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что, несмотря на выявление первого случая коронавируса в Украине, ситуация является полностью контролируемой.

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