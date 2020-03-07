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7 марта • обновлено в 15:37
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Донбасс "закрыли" на карантин из-за коронавируса: общественники устроили скандал

4.1т
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Временные ограничения на пересечение пунктов въезда-выезда на границе с временно оккупированными территориями вызвали скандал.

Общественные организации обнародовали совместное заявление, в котором раскритиковали меры, предпринятые штабом ООС из-за распространения коронавируса.

"Мы считаем, что приказ Командующего ООС непропорционально ограничивает права и свободы человека. Он нарушает конституционные права граждан, искусственно разделяя граждан Украины на тех, кто имеет право на получение медицинской помощи и может свободно передвигаться, и тех, кто этой возможности лишен", — сказано в заявлении.

Общественники устроили скандал из-за карантина на КПВВ

В организациях отметили, что временно оккупированные территории не имеют возможность предоставить квалифицированную медицинскую помощь и провести диагностику и тесты на заражение коронавирусом.

"Кроме этого, приказ командующего ОС создает дополнительное напряжение между жителями временно оккупированных территорий и теми, кто проживает в населенных пунктах, расположенных возле КПВВ. Поскольку коронавирус не имеет специфической симптоматики, отличной от ОРВИ, задачей украинских властей является минимизация рисков, связанных с возможным распространение вируса и заботы о собственных граждан, оказавшихся в оккупации. Жители временно оккупированной части Донбасса в глазах жителей прифронтовых территорий не должны становиться источником дополнительно опасности", – добавили общественники.

Напомним, ограничения были введены с 7 марта 07:00 в связи с распространением в Донецкой и Луганской областях заболевания.

"Все лица, пересекающие линию разграничения через КПВВ, будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования и, в случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, к таким лицам будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущение занесения коронавируса на территорию Украины", – сказано в сообщении.

Зараженные коронавирусом будут отправлены в специализированное медучреждение сотрудниками скорой помощи, которые дежурят на пунктах пропуска. В случае, если не будет регистрации, больные на свободную территорию не зайдут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Махно Володимир
Махно Володимир
ceпapы сидите тихо и не кyкapeкaйте! пусть вам россия помогает! они ваше все! cyки продажные, дeшeвки! ишь как зaкyкapeкали? это россия так подсказала, прикрыться громкими лозунгами: права и свободы человека, нарушает конституционные права граждан, искусственно разделяя граждан???? ДУМАЮ ДА!
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Шо, с*ка, туго без укропенсий и жратвы?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сброд. Эти твари должны сдохнуть. Желательно на росее и всем стадом!
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2 из 3 ответов | показать все
кремль москва
кремль москва
Кацaп Кацaпыч, де.бил нэзалэжний , ты сам сдохнешь со своей семьёй от тарифов ,низких зарплат и пенсий,реформы супрун,бездарного правительства,тупых президентов,экологии,безнадежности,никчемного образования,безработицы,....
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Кац.aп под Кац.aпычем - оскотинившееся существо, обитающее на территории так называемой Украины, незаконно созданной коммуняками.
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