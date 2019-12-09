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9 декабря • обновлено в 17:52
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Донбасс в обмен на Крым? Международник раскрыл детали встречи Зеленского и Путина

3.1т
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Российская Федерация хочет вернуть Донбасс Украины, но при этом не поднимать тему принадлежности аннексированного Крыму, считает эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц.

В комментарии OBOZREVATEL международник пояснил, что в России стремятся прекращения конфликта, чтобы сбросить с себя ношу в виде оккупированных территорий.

"На самом деле все стороны (" нормандской четверки ", – Ред.) Хотят уже закончить этот конфликт, и сама Россия желает избавиться от этой ноши. Но она хочет, чтобы процесс возвращения Донбасса проходил в определенных рамках, чтобы при этом не упоминался Крым", – говорит Каракуц.

Новости
Встреча Зеленского и Путина: все подробности из Парижа перед "нормандским форматом"

На вопрос, могут президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудить этот вопрос на двусторонней встрече в рамках саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже, и есть ли возможность того, украинская сторона согласится временно отказаться от аннексированного полуострова ради возвращению Донбасса и стабилизации ситуации в Украине, международник пояснил: "Официально никто не скажет о том, что Украина отказывается от Крыма".

Владимир Путин

Владимир Путин

"Депо"

"Но так, договоренностей на уровне глав государств, на уровне глав определенных корпораций возможно. Есть возможность определенного возвращение к статус-кво и восстановления определенных экономических завязок. Но на самом деле эта фаза проходит уже 6 лет этого латентного конфликта в Крыму. И решение этого конфликта также необходимо обеим странам. И здесь придется идти на уступки ", – добавил Каракуц.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • В понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках " нормандской встречи ".

  • 6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

  • Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
нормандский формат Крым Донбасс
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Южный Гарик
Южный Гарик
А этот долбо&б член российской делегации? Нет, тогда это только его тупые мысли
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