Донбасс в обмен на Крым? Международник раскрыл детали встречи Зеленского и Путина

Российская Федерация хочет вернуть Донбасс Украины, но при этом не поднимать тему принадлежности аннексированного Крыму, считает эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц.

В комментарии OBOZREVATEL международник пояснил, что в России стремятся прекращения конфликта, чтобы сбросить с себя ношу в виде оккупированных территорий.

"На самом деле все стороны (" нормандской четверки ", – Ред.) Хотят уже закончить этот конфликт, и сама Россия желает избавиться от этой ноши. Но она хочет, чтобы процесс возвращения Донбасса проходил в определенных рамках, чтобы при этом не упоминался Крым", – говорит Каракуц.

На вопрос, могут президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудить этот вопрос на двусторонней встрече в рамках саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже, и есть ли возможность того, украинская сторона согласится временно отказаться от аннексированного полуострова ради возвращению Донбасса и стабилизации ситуации в Украине, международник пояснил: "Официально никто не скажет о том, что Украина отказывается от Крыма".

Владимир Путин "Депо"

"Но так, договоренностей на уровне глав государств, на уровне глав определенных корпораций возможно. Есть возможность определенного возвращение к статус-кво и восстановления определенных экономических завязок. Но на самом деле эта фаза проходит уже 6 лет этого латентного конфликта в Крыму. И решение этого конфликта также необходимо обеим странам. И здесь придется идти на уступки ", – добавил Каракуц.

Как сообщал OBOZREVATEL :

В понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках " нормандской встречи ".

6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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