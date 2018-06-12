Донбасс "травит" Украину: всплыл масштаб экологических проблем

Пробы поверхностных вод на территории Донбасса показали, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная" - шахтные воды выходят на поверхность, портится питьевая вода, происходит проседание почв и их заболачивание.
Как сообщило в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, ведомство презентовало международным партнерам экологический отчет относительно ситуации на Донбассе.
Были проанализированы состояние воздуха, почв, поверхностных и подземных вод Донбасса, а также результаты воздействия боевых действий на экологию региона. В общей сложности было взято 30 проб поверхностных вод.
"На оккупированной территории происходит неконтролируемое затопление шахт. Вода перетекает в шахты на подконтрольной территории. Правительство оперативно выделил 131 млн грн на ликвидацию и предупреждение негативного воздействия", – сказано в сообщении.
По информации МинТОТ, на Донецкую и Луганскую области приходится до 30% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Украине.
Также экологи зафиксировали разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецком на линии соприкосновения. По имеющимся данным, в нем по-прежнему хранится около 270 тонн химических отходов, и оно заполнено на 90%.
Держсекретар #МТОТ Сергій #Злакоман презентує міжнародним партнерам #Україна екологічний звіт щодо ситуації на #Донбас. pic.twitter.com/Akea79D9xj— МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 июня 2018 г.
#Злакоман: За ініціативи #МТОТ проаналізовано стан повітря, грунтів, поверхневих та підземних вод #Донбасу та результати впливу бойових дій на екологію регіону. pic.twitter.com/d3B5kducfU— МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 июня 2018 г.
#екозвіт: 30 проб поверхневих вод на #Донбасі показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна". Шахтні води виходять на поверхню, псується питна вода, відбувається просідання грунтів та заболочення.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 июня 2018 г.
#екозвіт: На Донецьку та Луганську обл. припадає до 30% викидів забруднюючих речовин в атмосферу в Україні.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 июня 2018 г.
#екозвіт: зафіксовано руйнацію дамби хвостосховища фенольного заводу в Торецьку на лінії зіткнення. Зберігається 270 т хімічних відходів, заповнене на 90%.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 июня 2018 г.
#Злакоман: На окупованій території відбувається неконтрольоване затоплення шахт. Вода перетікає до шахт на підконтрольній територій. #Уряд оперативно виділив 131 млн грн на ліквідацію та попередження негативного впливу.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 июня 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш рассказал, что в Донецке просела почва на 20-25 сантиметров. Кроме того, украинцев предупредили, что Донбасс из-за затопления шахт может превратиться в болото.
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