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Донбасс "травит" Украину: всплыл масштаб экологических проблем

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Пробы поверхностных вод на территории Донбасса показали, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная" - шахтные воды выходят на поверхность, портится питьевая вода, происходит проседание почв и их заболачивание.

Как сообщило в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, ведомство презентовало международным партнерам экологический отчет относительно ситуации на Донбассе.

Были проанализированы состояние воздуха, почв, поверхностных и подземных вод Донбасса, а также результаты воздействия боевых действий на экологию региона. В общей сложности было взято 30 проб поверхностных вод.

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"На оккупированной территории происходит неконтролируемое затопление шахт. Вода перетекает в шахты на подконтрольной территории. Правительство оперативно выделил 131 млн грн на ликвидацию и предупреждение негативного воздействия", – сказано в сообщении.

По информации МинТОТ, на Донецкую и Луганскую области приходится до 30% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Украине.

Также экологи зафиксировали разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецком на линии соприкосновения. По имеющимся данным, в нем по-прежнему хранится около 270 тонн химических отходов, и оно заполнено на 90%.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш рассказал, что в Донецке просела почва на 20-25 сантиметров. Кроме того, украинцев предупредили, что Донбасс из-за затопления шахт может превратиться в болото.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Место
Украина
Объекты
ЭкологияМинистерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
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