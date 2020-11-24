Военный и режиссер упрекнул украинцев в равнодушии: начали забывать о войне

Многие украинцы остаются равнодушными к ситуации на Донбассе, не знают и "не хотят знать" о войне.

Такое мнение изданию "Гордон" высказал кинорежиссер, боец 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Артем Мельниченко. Он заявил, что в Украине сложно снимать кино о Донбассе из-за отсутствия финансовой поддержки и понимания ситуации в обществе.

"Тем же россиянам пропаганда каждый день в уши вливает, что есть враг. А украинцам не доносят, что в стране война. У нас есть только праздник, когда все надевают вышиванки и поднимают флаги.

Говорю сейчас не только о политиках. Я приезжаю с войны домой, в Конотоп, а мне говорят: "И при чем тут Украина? Война-то на Донбассе". Люди не знают, а главное – не хотят знать о войне", – считает мужчина.

Он рассказал, что ранее задумал снять художественный фильм на реальных событиях о 58-й бригаде Вооруженных сил. Но отснятый материал "лежит на полке" больше года, так как денег не хватает.

"Я и так сам сценарист, режиссер, каскадер, оператор. Мне помогают товарищи и волонтеры, но для производства кино нужны деньги. Получить гранты или госфинансирование не удалось – не актуальная тема. А когда обратился к бизнесу, сказали прямо: мы готовы дать на съемку миллион, но должны получить после проката три. То есть реальность интересует меньше, чем деньги", – отметил Мельниченко.

Кадр из фильма "Руины"

Сам он сначала служил в добровольческом батальоне ОУН, затем в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Позже подписал контракт и пошел в 58-ю бригаду Сухопутных войск.

До войны Мельниченко занимался операторской работой, поэтому решил снять сюжет о жителях Конотопа, которые пошли на войну и отдали свою жизнь в борьбе за независимость. В процессе работы видео стало полноценным документальным фильмом "Руины".

"Практически с самого начала войны я нес службу как доброволец в Песках, в районе Донецкого аэропорта. Заходили мы и на ДАП. В те времена нам всегда помогали волонтеры – одеждой, обувью, защитой. Потом я перешел из добровольческого батальона в 95-ю бригаду ВДВ и там служил до конца 2016 года.

Когда вернулся домой и немного пришел в себя, понял, что не могу сидеть без дела и должен делать что-то полезное", – рассказал военный.

По его словам, над созданием фильма ему немного финансово помогали волонтеры, благотворительный фонд.

"В основе сюжета моего фильма не ужасы войны, а чувства, которые здесь, в мирных городах в тылу, переживают люди, потерявшие своих близких, и вернувшиеся с войны бойцы. Кто-то из них разочаровался, кто-то хочет продолжать бороться", – подчеркнул мужчина.

"Хочу привлечь внимание к тому факту, что в стране идет война. Вижу, люди начали забывать об этом. Им не хочется видеть, что у нас есть погибшие и раненые во время боевых действий", – добавил Мельниченко.

Фильм военного:

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 ноября снайпер боевиков ранил украинского военного неподалеку от Авдеевки Донецкой области. Украинский воин скончался в больнице.