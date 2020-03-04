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4 марта • обновлено в 14:22
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Станислав Асеев
Станислав Асеев
Журналист Все статьи автора

Украина проиграла войну на Донбассе, регион потерян

4.2т

Мое мнение относительно оккупированного Донбасса не совпадает с мнением Офиса президента. Все эти тенденции, что мы будем проводить выборы, налаживать коммуникацию, интегрировать территорию… Я думаю, оккупированный Донбасс потерян и чем быстрее мы начнем вести национальный дискурс в этом направлении, тем будет лучше для всей страны. Я не вижу ни одного аргумента у Украины, который бы она предложила России, чтобы та передала нам границу и мы смогли провести выборы и принимать другие политические решения.

Зеленский настаивает на том, что выборы на Донбассе должны пройти после передачи границы. Это означает потерю контроля со стороны России и ее проигрыш в этой войне. Пока что войну проигрываем мы, потому что не можем вернуть контроль над оккупированной территорией. Это если говорить о войне на Донбассе, а не в целом в Украине, чтобы меня правильно поняли. Я говорю, что мы проиграли войну на Донбассе, потому что не можем вернуть эти территории, людей и восстановить власть. Как только нам передадут границу, все изменится в противоположную сторону по отношению к России. Пока этого не произойдет, как следствие, не может быть никаких выборов и политических решений в ту сторону.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Более того там совершенно катастрофическая гуманитарная ситуация, а этот сектор вообще никто не рассматривает. Все ищут политических решений. Но если даже предположить, что завтра мы каким-то чудом получаем контроль над оккупированными территориями, что мы будем делать с десятками тысяч могил так называемых ополченцев, которые там разрастаются с каждым днем? Практически все семьи потеряли мужа, брата, отца на фронте против нашего государства, но остаются жить там. И это не россияне. Россиян, кадровых офицеров и рядовых членов, вывозят в РФ. Все эти могилы - это либо местные, либо добровольцы, которые приезжают из разных частей мира, в том числе, из России.

И даже с этой точки зрения совершенно непонятно, что делать. Если вы потеряли родного человека на фронте, то какие бы политические лозунги не выдвигал господин президент - эти люди его точно не услышат. Я говорю о новом поколении на оккупированном Донбассе – лицеисты - так называемая военная слава "ДНР". Два года назад им было по 15-17, сейчас им 17-19. В школах еще с первых классов ведется пропаганда, что наш дом - это Россия и даже учебники по географии заканчиваются оккупированной территорией, а дальше начинается иностранное государство Украина. Что делать со всеми этими людьми? Эта программа даже не предлагается, потому что даже в Офисе президента не до конца верят, что смогут получить контроль над границей.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Склеивание и сшивание тех глубоких ран, которые существуют в последние годы - пенсией не решается вообще никак. Повторюсь, гуманитарные вопросы будут следовать только когда решится политическая часть – а это получения контроля над Донбассом. Я глубоко сомневаюсь, что у господина Сивохо есть такой развернутый план, как качественно работать с людьми с психологической, ментальной и идеологической точки зрения, чтобы весь этот корабль полностью развернуть в противоположном направлении. Для меня ответов нет.

Да, теоретически это возможно, если РФ не просто передаст нам границу, а возьмет на себя ответственность за произошедшее и вывезет оттуда на свою территорию эти десятки тысяч семей, которые сейчас наполняют первые и вторые армейские корпуса. В одном только Донецке их около 15 тысяч и в Луганске тысяч 12. Плюс к этому еще их семьи, а это еще несколько десятков тысяч людей. Вот если Россия заберет их к себе, тем более, что она выдала им свои паспорта, это будет достойной мерой ее ответственности. Тем ребятам, которые насилуют и пытают людей, я желаю оказаться в РФ, а не в украинской тюрьме. Россия заслуживает того, чтобы они попали на ее территорию, и она наконец увидела, кого вырастила за все эти годы. А мы будем заселять эти территории людьми с проукраинскими взглядами.

Я уже не говорю о тех, кто выехал из самого Донбасса, они уже не вернуться. Я с кем не говорил, никто не хочет. Мол, я туда не поеду. Как я буду жить с человеком, который воевал против меня или моей страны?

Более подробно о войне на Донбассе читайте тут.

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Автор
Станислав Асеев Станислав Асеев
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости России
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Gonta Zrado
Gonta Zrado
Чувcтвуeтcя, кaк aвтopу пpoмыли мoзги бaндepoвcкoй (пceвдo-укpaинcкoй) пpoпaгaндoй, циничнoй, лживoй, бecчeлoвeчнoй, paccчитaннoй нa тупых, нe думaющих винтикoв тoтaлитapнoй нaциcтcкoй мaшины. Бывшaя Укpaинa дeйcтвитeльнo пpoигpaлa эту гpaждaнcкую вoйну и пpoигpaлa ee нe Рoccии, кoтopaя зaнимaeтcя cвoими дeлaми и кoтopoй дo pуины дeлa нeт. Руинa пpoигpaлa вoйну людям Дoнбacca, вceм тeм, ктo пpeкpacнo знaeт, ктo в этoй вoйнe aгpeccop и ктo зaщищaeт cвoю зeмлю и cвoи ceмьи. НЕ БУДЕТ вaм, пpeдaвшим cвoих пpeдкoв, пpoщeния ни нa этoм cвeтe ни нa тoм, дo кoтopoгo вaм ocтaлocь ужe нeдaлeкo. Хунтa ceйчac бoльшe вceгo бoитcя нe т.н. "peинтeгpaции", a пocлeдcтвий oкoнчaтeльнoгo ухoдa Дoнбacca, пoтoму чтo вcлeд зa ним двинутcя дpугиe и тoгдa пpoвaльнocть пpoeктa "нэзaлэжнa кpaинa" cтaнeт oчeвиднa вceм, дaжe тупым нaцикaм.
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Gonta Zrado
Gonta Zrado
Чувствуeтся, кaк aвтoру прoмыли мoзги бaндeрoвскoй (псeвдo-укрaинскoй) прoпaгaндoй, циничнoй, лживoй, бeсчeлoвeчнoй, рaссчитaннoй нa тупых, нe думaющих винтикoв тoтaлитaрнoй нaцистскoй мaшины. Бывшaя Укрaинa дeйствитeльнo прoигрaлa эту грaждaнскую вoйну и прoигрaлa ee нe Рoссии, кoтoрaя зaнимaeтся свoими дeлaми и кoтoрoй дo руины дeлa нeт. Руинa прoигрaлa вoйну людям Дoнбaссa, всeм тeм, ктo прeкрaснo знaeт, ктo в этoй вoйнe aгрeссoр и ктo зaщищaeт свoю зeмлю и свoи сeмьи. НЕ БУДЕТ вaм, прeдaвшим свoих прeдкoв, прoщeния ни нa этoм свeтe ни нa тoм, дo кoтoрoгo вaм oстaлoсь ужe нeдaлeкo. Хунтa сeйчaс бoльшe всeгo бoится нe т.н. "рeинтeгрaции", a пoслeдствий oкoнчaтeльнoгo ухoдa Дoнбaссa, пoтoму чтo вслeд зa ним двинутся другиe и тoгдa прoвaльнoсть прoeктa "нэзaлэжнa крaинa" стaнeт oчeвиднa всeм, дaжe тупым нaцикaм.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Вопрос только в том как и в какой момент Донецк и Луганск войдут в состав РФ официально
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