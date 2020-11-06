Послы Канады, Германии, Франции и Швеции посетили Донбасс. Фото

На Донбасс 6 ноября прибыли главы дипломатических представительств Канады, Германии, Франции, Швеции, США и Великобритании, а также руководители международных организаций, аккредитованных в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОГА. Они встретились с руководством области.

Во время встречи речь шла о решении вопросов, которые стоят перед Украиной из-за вооруженного конфликта и о достижениях в развитии Донецкой области. В мероприятии приняли участие председатель Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау, координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьенн де Понсен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, временный поверенный США в Украине Кристина Квин, заместитель Посла Великобритании в Украине Николас Гаррокс и заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

Главы дипломатических ведомств с интересом отнеслись к знакомству с туристической, исторической и экономической жизни региона и поддержали предложение о совместном визите.

Открытие КПВВ "Счастье" имеет большое значение для инфраструктуры и логистики двух областей, а также упрощает получение гражданами Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, качественных медицинских, социальных и образовательных услуг, отметили в пресс служба ОГА.

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам вицепремьера Алексея Резникова, Украина ведет подготовку к очередному разведения войск в Донбассе на четырех направлениях, а также готовит к открытию два контрольно-пропускные пункты въезда-выезда.