Послы Канады, Германии, Франции и Швеции посетили Донбасс. Фото

На Донбасс 6 ноября прибыли главы дипломатических представительств Канады, Германии, Франции, Швеции, США и Великобритании, а также руководители международных организаций, аккредитованных в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОГА. Они встретились с руководством области.

Во время встречи речь шла о решении вопросов, которые стоят перед Украиной из-за вооруженного конфликта и о достижениях в развитии Донецкой области. В мероприятии приняли участие председатель Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау, координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьенн де Понсен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, временный поверенный США в Украине Кристина Квин, заместитель Посла Великобритании в Украине Николас Гаррокс и заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

Главы дипломатических ведомств с интересом отнеслись к знакомству с туристической, исторической и экономической жизни региона и поддержали предложение о совместном визите.

Открытие КПВВ "Счастье" имеет большое значение для инфраструктуры и логистики двух областей, а также упрощает получение гражданами Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, качественных медицинских, социальных и образовательных услуг, отметили в пресс служба ОГА.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам вицепремьера Алексея Резникова, Украина ведет подготовку к очередному разведения войск в Донбассе на четырех направлениях, а также готовит к открытию два контрольно-пропускные пункты въезда-выезда.