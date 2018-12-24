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Олена Степова
Олена Степова
Письменниця, блогер, юристВсе статьи автора

Донбасс поглотила тьма

2.4т

О том, что с приходом в промышленный и процветающий регион Украины "русского мира"

Донбасс поглотила тьма, я пишу регулярно. Люди в большинстве своем представляют "русский мир" как матрешки, балалайки, и такие себе веселые, перегарные мышебратья в косоворотках с бутылкой. Есть и это, не спорю, но это в рубрике "новости культуры", так как из культуры в ОРДЛО вот это и осталось - пьянь, срань, угорань, наркомань. То гранаты бросают в людей, то перестрелки, то просто самоуничтожаются с использованием огнестрельного, алкогольного и наркотического способов. Русская православная певица Чичерина в непохмелившемся русском православном мире пока вне конкуренции.

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Но сегодня речь не о культуре. Сегодня речь о тьме. С 2015-го года в ОРЛО каждый день по районам, улицам и городам отключают электроэнергию. В 90-е это называлось веерное отключение. Сейчас коллаборационисты-оккупанты не могут себе позволит признать, что есть проблемы с поставками в ОРЛО (в ОРДО другая ситуация) электроэнергии с российской подстанции "Победа", которая уже раз пять горела из-за нагрузок, так как не приспособлена под такое потребление-передачи, поэтому списывают все на ремонты линий электропередач, обрезку деревьев и обстрелы.

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В тыловых городах, где с 2014-го из обстрелов только внутренние разборки опочленцев с ихтамнетами, веерные отключения маскируют под обрезки деревьев и ремонты. Но если сложить все объявления –предупреждения об отключении электроэнергии, становится понятным- на улице Нахимова, например, где я жила до войны, после такой обрезки деревьев не должно остаться вообще, при чем еще два года назад. Если сложить "календарь" отключений, то становится понятным, каждая улица, квартал ОРЛО отключают поочередно 2 раза в месяц. То есть, 2 раза в месяц на каждой отключенной улице обрезают деревья и ремонтируют столбы. Этого в ОРЛО не наблюдается. Соцсети забиты жалобами на то, что электроопоры требуют замены и ремонта, а этого не делается.

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Ложь - как политика государства, это еще с СССР. ОРДЛО сейчас в этом плане полностью аналогично РФ. Врать, показывать блеск и скрывать нищету.

Сначала на это велось очень много жителей Донбасса. В 2014-2016-м году в соцсетях и разговорах была только бравада - Донбасс кормил Украину, сейчас, вот-вот…

Теперь мы, Украина виноваты, что "вот-вот" и "маленькая угольная швейцария" остались только на бумаге: то КПВВ мы открыли, то с "Миротворцем" предпринимателей сверяем, то уголь не покупаем, то продукты не поставляем. А должны!

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Сейчас информация в СМИ-ОРДЛО о новом витке "процветания" "рыгспублик", как и о сравнении "на Украине еще хуже, чем у нас", как и российское пабагатому, вызывает нервный смех. Нет, конечно, еще остались те, кто свято верит в "Запад –Омерига загнивает", "польские негры", "Украина должна России за газ", "республики вот-вот признает Путин и всем дадут все", но на них уже в ОРДЛО смотрят, как на умалишенных.

Все же сейчас критическое большинство - а это те, кто в 2014-м занимал позицию "какая разница", "не моя война", "а может в россии будет лучше", "пабагатому" - сегодня уже не верит, что в "рыгспубликах" может наладится жизнь и наступить обещанное "забрать и поделить", "всем дадут пабагатому".

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А зря! Вот зря не верят. Еще пять лет Донбасс может приносить своему народу прибыль и кормить. Ну, на то, чтобы кормить Украину, уже в ОРДЛО не замахиваются, но вот о светлом никогда постоянно заботятся.

Для этого в ОРДЛО есть нанологии. Это верх умственного промышленного потенциала, это открытия века, глядя на которые с завистью грызет ногти и кусает губы Омерига с ее Маском или кто у нее там.

Донбасс- это же не только уголь, металл и промышленность. Это и металл. Металл, который высвобождается по мере уничтожения этой самой промышленности. Это джек-пот. Ха-три раза в сторону НАТО.

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Пример нанологий прост - вот, к примеру, был завод на Донбассе, был он "во времена, когда народ бамбаса был в оккупации под укропами", работал, кормил этот самый "народ", давал ему завтра, сегодня и оседал в квартирах банальным устроенным бытом, преобразуя зарплату в разные ништяки. Пришел на Донбасс "русский мир", завод закрыли. Беда? Беда! Но, в умелых руках нанологов ОРДЛО завод превращается, завод превращается…в металлолом. И вывозится в РФ.

Народ снова рад, ему же за резку на металл платят зарплату и дают паек. Но, даже не в этом смысл. Народ безумно рад, ведь на таких некогда промышленных площадках, открывается для "народа бамбаса" поле чудес. Воруй этот металл, выноси, прячь за забором, меняй на воду и рубли. А когда все тяжелое и элитное будет срезано, и охрану снимут, то вообще свобода и независимость, ведь копать, вырезать, выпиливать все равно есть что, а значит, что на юшку и полушку всегда можно нарыть пару кг металлолома.

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И если в 2014-2015-м приоритет для металлоломщиков был боевой металл, то есть, подбитая ихтамнетовская бронетехника, то после рокировки в ОРДЛО между ГРУ и ФСБ, местную "народную милицию" и "мгб", которые курировали этот бизнес, потеснили ихтамнеты, лишив местных заработка.

Но "нарот бамбаса" хитер бобер, и между коллаборационистско-оккупационными БТРО и приемщиками металла были заключены негласные соглашения. Короче, бизнес процветал, правда, технику с поля боя тащили в металлолом тайно, скрывая это от ихтамнетов, договариваясь о сопровождении с внутренними "полицаями".

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Но это редкие заработки. Весь массив подбитой бронетехники сразу увозят в РФ по железной дороге, лишая местных заработка. Поэтому в приоритеты вернулись старые забытые дедовские способы обогащения населения- воровство металла по домам, гаражам, кладбищам, железным дорогам.

Более 40% железных дорог ОРДЛО в разобранном состоянии. Везде, где не охраняются или редко ездят, рельсы сняты на металл, шпалы –если они деревянные- сняты на отопление. Бытовой бесплатный уголь-это для "народа бамбаса" забытый вкус, оставшийся с долэнээровских времен.

Донбасс вырезают на металлом. Это последние гроши, которые выдавливает из своей земли когда-то предавшие ее жители. Да, оккупант грабит, но его действия понятны, он-оккупант. А вот как пояснить действия местных жителей, которые не только не мешают оккупанту- а ведь он для них защитник и освободитель- вывозить заводы и разрушать предприятия, они сами участвуют в этом.

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Донбасс теряет не металлоконструкции, он теряет больше - он теряет костяк, остов, хребет.

Точка невозврата в промышленности, как и в экологии, как и в психологическом и моральном состоянии, ОРДЛО пройдена. 85% промышленных предприятий Донбасса не подлежат восстановлению. Это и дорого, и не рентабельно, и опасно, так как все больше и больше территорий имеют признаки химического и радиационного поражения. Да и возникает вопрос- зачем нашему государству вкладывать деньги после деоккупации Донбасса в затопленные, разграбленные предприятия, шахты, вычищая их, отстраивая с нуля, если они не нужны были людям, живущим здесь.

Если разобраться, то ведь для критического большинства жителей нет оккупации, есть освобождение. Они очистились от укропов и нациков, выгнали тех, кто поддерживал Украину, здесь заселяются буряты и казахи, мордва и другие "русские" граждане РФ. Здесь территория свободы. Нас, мирную часть Украины они же называют- "территория Украины, оккупированная Украиной". А там у них, свобода, защита РФ, и все свои. Тогда получается, что все разграбленные заводы, вывезенные в РФ, вырезанные на металл, это дело рук своих. "Народа Донбасса". "Наварасов". Жителей ОРДЛО.

Они своими руками уничтожают свой край. Они же не вышли на митинги-протесты, чтобы заводы, фактически "принадлежащие" - ну, я с позиции примера- "рыгспублике" и "народу Донбасса" - не вывозили в РФ, не вырезали на металл.

Где шахтеры, гордые, не стоящие на коленях шахтеры тех, затопленных в ОРДЛО и не подлежащих восстановлению шахт? Бастовали ли они против такой позиции "рыгспублики"?

"Народ Донбасса" молча смотрит, как вырезают предприятия на металлолом, разбирают на кирпичи – да, даже это, кирпич б-у, шлакоблок, блоки перекрытия, и другие стройматериалы б-у вывозят в РФ. Это целая артель. Это бизнес.

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Да-да, молча, смотрит. Не противодействует. Не спрашивает о будущем процветании, вообще о будущем ОРДЛО, о зарплате и рабочих метах. Вообще не задает вопросов. Более того, вывозят-то все в РФ, но работают на разборках местные жители. А когда есть возможность или разборки заканчиваются, добывают то, что укрылось или укрыли от глаз "бизнесменов". Здесь, вокруг уничтоженных предприятий, еще год-два будут рыть и копать металл.

Русский мир, он как плесень. Как ржавчина. Как грибок. Поражает, и вот все, нет здорового организма, металл покрыт коррозийными пятнами, хлеб заплесневел. Шанса у Донбассе не было. Мы, те кто любили свой край, те, кто имел критическое и логическое мышление, те, кто вырвал из себя совок, те, кто стал гражданами Украины, не по паспорту, а по жизни, мы кричали об этом в 2014-м году- Россия выпьет Донбасс, и разобьет его антрацитовую чашу.

Но…Пабагататому! Забрать и поделить! Какая разница под кем!...

Слышите эти лозунги? - не ждите, не молчите, стреляйте на звук! Сначала они разграбят магазины, бутики, банки, ларьки, рынки, шахты, заводы, а потом придут к вам.

Забрать и поделить по-лугандонски –это забрать у Украины и отдать РФ. Это забрать-пропить-уничтожить-пойти дальше. Плесень!

Хотела пошутить, про очередные нанологии ОРДЛО, а получился грустный текст. Это моя земля. Мне больно!

И знаете, я все больше и больше думаю о том, что она вернется, вернется только для того, чтобы стать огромным Музеем Оккупации, Припятью-2, не более. Может, оно и лучше. Лучше природы никто не залечит эти раны. Степи, солнечные батареи, ветряки, заповедник, граница со стеной и ПРО, и тишина…Земля, к которой так наплевательски отнеслись люди, земля, которую так цинично убили, земля, которую предали ради иллюзорного триколорадного пабагатому, избавится от предателей.

Донбасс умирает. Россия, РФ- понятное дело, оккупант, и все, что происходит на оккупированных территориях ее вина, но…Но, не станет ли такая позиция помощью "народу Донбасса" в вопросе амнистирования тех, кто стал питательной средой для русской плесени, кто сейчас режет и разворовывает Донбасс, кто молчит, позволяя оккупанту разрушать Луганскую и Донецкую области, не отбелить ли такая позиция-оккупант во всем виноват- вот этих простых людей, которые "мы не хотели, нас обманули"?..

Так называемы "совет" так называемых "министров" так называемой "рыгспублики" ОРЛО начал процесс "легализации" пунктов приема вторичного металла, приняв положение о выдаче лицензии на работу с ломом черных и цветных металлов.

"Настоящее положение определяет порядок лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, осуществляемой юридическими лицами и физическими лицами – предпринимателями, за исключением реализации лома черных и цветных металлов, образовавшегося у юридических лиц и физических лиц – предпринимателей в процессе собственного производства", — указано в документе. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов осуществляет Министерство промышленности и торговли "ЛНР".

Местные жители грустно шутят в соцсетях- сейчас с кладбищ вынесут все, что не украли в 90-е.

Вот такие нанологии ОРДЛО…целое министерство будет заниматься уничтожением Донбасса. Ах, да, о чем это я, это же "процветание", это такая нанологическая промышленность и нанологическая торговля "нарота бамбаса" "наротом бамбаса".

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Автор
Олена СтеповаОлена Степова
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
Источник
Источник:Информационное сопротивление
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