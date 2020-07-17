Донбасс мутировал, проводить выборы там нереально, – бывшая пленница "ДНР"

Юрий Сергиенко Общество 23:13, 17.07.2020 Обновлено: 00:12, 18.07.2020

Жительница Испании Евгения Йепес-Виньеса, которую террористы "ДНР" 16 дней держали в местной тюрьме, считает, что провести выборы на Донбассе через несколько месяцев – нереально.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 17 июля. Женщина отметила, что для региона нужен длительный переходный период.

"Этот регион мутировал, изменилась сущность культуры. Должен быть какой-то длительный переходный период. Если мы представим себе, что он (Донбасс) завтра вернется в Украину, то совершенно нереально сделать выборы через несколько месяцев", – считает коренная дончанка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгения Йепес-Виньеса приехала в оккупированный российскими наемниками Донецк по семейным делам. Женщину задержали за якобы надругательство над флагами России и "ДНР". Ее 16 дней держали в тюрьме местного "МГБ".

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