Донбасс мутировал, проводить выборы там нереально, – бывшая пленница "ДНР"

Евгения Йепес-Виньеса считает, что выборы на Донбассе сейчас нереально проводить.

Жительница Испании Евгения Йепес-Виньеса, которую террористы "ДНР" 16 дней держали в местной тюрьме, считает, что провести выборы на Донбассе через несколько месяцев – нереально.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 17 июля. Женщина отметила, что для региона нужен длительный переходный период.

"Этот регион мутировал, изменилась сущность культуры. Должен быть какой-то длительный переходный период. Если мы представим себе, что он (Донбасс) завтра вернется в Украину, то совершенно нереально сделать выборы через несколько месяцев", – считает коренная дончанка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгения Йепес-Виньеса приехала в оккупированный российскими наемниками Донецк по семейным делам. Женщину задержали за якобы надругательство над флагами России и "ДНР". Ее 16 дней держали в тюрьме местного "МГБ".