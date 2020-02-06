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7 февраля • обновлено в 08:22
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"Донбасс – колония России": Портников объяснил новое кадровое решение Путина по "ДНР"

4.2т
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Факт назначения бывшего вице-губернатора Иркутской области Владимира Пашкова новым "главой правительства ДНР" свидетельствует о том, что Россия беспрепятственно управляет своей колонией – Донбассом.

Такое мнение в своем блоге для "Еспресо" высказал журналист Виталий Портников, отреагировав на заявление пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что чиновника якобы не делегировали.

"Стрелкова, Бородая и других российских граждан, участвовавших в нападении на Украине и уничтожении малайзийского "Боинга", тоже формально никто на Донбасс не делегировал. И всех "добровольцев", набором которых занимались российские военкоматы, никто на Донбасс не делегировал. И ребят из Бурятии, с которыми в госпитале встречался Кобзон, никто на Донбасс не делегировал. И самого Кобзона, который даже перед смертью принимал участие в пропагандистском обеспечении оккупации своего родного края, никто на Донбасс не делегировал", – возмутился Портников.

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Портников объяснил назначение вицегубернатора Путина в "ДНР"

Портников объяснил назначение вицегубернатора Путина в "ДНР"

По словам журналиста, для Кремля, то, что происходит на Донбассе – естественный процесс оккупации. И обнародования фамилии Пашкова – не более чем ротационная случайность.

"Таких "не делегированных" на Донбассе вагон и маленькая тележка. И это вовсе не вагон с углем. Это вагон с оккупантами, которые воруют украинский уголь, украинские предприятия, украинское оборудование, украинскую землю", – пояснил он.

"В том-то и суть ситуации, это назначение – обыденность. То, что Донбасс колония России, это такой же факт, как аннексия Крыма или признания Россией "независимости" Абхазии и Южной Осетии. Кремль никому ничего не демонстрирует, не хочет показать, какими будут его действия, если в Киеве не пойдут на уступки. Никому в российском руководстве не интересны эти уступки и надежды Зеленского на прекращение войны и возвращения Донбасса. Российские чиновники просто управляют колонией", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянина Пашкова официально объявили "премьером ДНР". Его предшественник – Александр Ананченко – тихо исчез.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Виталий Портников
Место
Украина
Тег
Донбасс
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!/// Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/menso
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
вы лучше портнова слушайте а не заднеприводного
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Cool-O-Bock O_o
Cool-O-Bock O_o
Смульський Віктор, заметь, я не ставлю под сомнение, наличие мозгов... я очень надеюсь, что это не ошибка
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Cool-O-Bock O_o
Cool-O-Bock O_o
Смульський Віктор, под кастрюлей твои мозги не думают, они варятся...попробуй снять кастрюльку, вдруг поможет?
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