Совсем не официально и из источников, достоверность которых мы не можем проверить, ибо пишут люди из зоны оккупации, пользуясь различными способами сокрытия личности, до нас доходит информация о том, что часть проживающего в треугольнике между городами Горловка, Енакиево и Макеевка населения самостоятельно предпринимает меры защиты от радиоактивного заражения. Ходят упорные слухи о том, что радиация из затопленной шахты уже вышла на поверхность и люди ощущают на себе ее воздействие. По крайней мере, пишут, что заметно участились случаи беспричинной тошноты, рвоты и прочих симптомов, в частности, проявляющихся при радиоактивном облучении.

Мало того, эти слухи получили довольно значительное хождение и публика ожидает введение с украинской стороны КПВВ дозиметрического контроля. В связи с этим, перед выездом из оккупированных территорий, стараются мыть автотранспорт, чтобы смыть пыль, которая может "фонить". Насколько эти слухи соответствуют действительности – трудно понять, но уже их достаточно для того, чтобы по-новому посмотреть на эту ситуацию и сделать некоторые выводы.

Первый из них заключается в том, что миссия близоруких импотентов, именуемая ОБСЕ, обязана, наконец, заняться своей прямой обязанностью и начать изучать обстоятельства, несущие реальную угрозу безопасности. И не просто изучать, а выдавать официальные заключения. Если ОБСЕ самостоятельно не имеет возможности это делать — привлекать МАГАТЭ, нам это тоже не помешает. Например, уже всем известно о том, что затоплена та шахта, на одном из глубинных горизонтов которой было взорвано ядерное устройство еще в 1979 году. Это значит, что с подземными водами начнется диффузия радиоактивных продуктов того взрыва, а потому – надо установить сам этот факт, чтобы потом не возникало вопросов о виновниках этого торжества.

Это — вопрос завтрашнего дня, но он – обязательно возникнет и вот почему. После освобождения Донбасса начнется процесс восстановления нормальной жизни в формате, который Украина сочтет нужным и в этот момент может оказаться, что мы получили пусть и не второй Чернобыль, но что-то такого же плана, что может потребовать серьезных усилий, для ликвидации последствий загрязнения. Чем дольше ситуация не будет решаться, тем большая территория может быть поражена и тем больше надо будет прилагать усилий для санации территорий и еще неизвестно, сколько людей пострадает от этой проблемы и что делать с ними.

Но и это еще не все. В худшем случае, радиация может дойти до территории РФ, а там вода из реки Миус, в которую неизбежно придет заражение, используется для сельского хозяйства и возможно – для питья. Как только буде зафиксирован радиационный фон, местные власти должны будут отселять людей от реки и весь регион, полностью завязанный на сельском хозяйстве – ляжет. Чтобы не нарваться на иски в международных судах за то, что с территории Украины к ним пришла радиация, уже сейчас надо фиксировать причины такого положения и превентивно привлекать к ответственности лиц, которые осуществляют оккупацию территории, как граждан Украины, так и граждан РФ. В случае развития ситуации по жесткому сценарию, будут формализованы виновники техногенной катастрофы. Более того, тут будут виновники как физические лица, так и государство РФ. И дело даже не в том, что с ее ведома, в ее пользу, и на основе ее сил и средств осуществлялась оккупация. Первопричиной техногенной катастрофы является тот самый ядерный взрыв, произведенный совком сорок лет назад. А как известно, РФ провозгласила себя правонаследницей совка. Раз так, то мы имеем виновника всего мероприятия.

В любом случае, такая ситуация не дает времени на бездеятельное наблюдение за развитием ситуации. Наоборот, ее надо использовать эффективно и решительно. Если ОБСЕ проведет соответствующие замеры радиоактивного фона и обнаружит аномальное его повышение, то вопрос деоккупации можно будет ставить совсем в другой плоскости, причем – не только Донбасса. В Крыму разворачивается собственная техногенная катастрофа и стремительное превращение полуострова в пустыню, такую же, какой Крым и был до входа в состав Украины. То есть, прослеживается четкая закономерность, указывающая на то, что любая территория, которую РФ удерживает силой оружия: на Донбассе, в Крыму или Сирии, превращается в зону сплошной катастрофы. То есть, захват чужой территории и мгновенная катастрофа связаны безусловной причинно-следственной связью.

Именно в таком ключе надо ставить вопрос о деоккупации перед той же Европой. Мало того, если информация по Енакиево подтвердится, госпоже Меркель и мсье Макрону можно напомнить о том, что они проходятся по деснам с ублюдком, который еще не оставил надежд захватить Украину. И если его люди сумели довести до техногенной катастрофы эпицентр ядерного взрыва на глубине 900 метров, то Европе надо готовиться к тому, что их ждет еще полтора десятка Чернобылей от действующих ныне ядерных электростанций, в зоне которых Путин лично предлагал применить собственное ЯО. В этом случае, ни Германия, ни Франция не отсидятся по своим углам, тайно подмигивая Путину. Европа станет сплошной зоной отчуждения.

Короче говоря, в борьбе с противником надо использовать любое оружие, и это – в том числе. Мало того, это надо делать быстро, пока противник им не воспользовался сам.