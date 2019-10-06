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6 октября • обновлено в 17:46
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"Донбасс и Крым должны вернуться!" На вече озвучили условие Зеленскому

2.4т Читать материал на украинском

Участники вече на Майдане Независимости против согласования властью "формулы Штайнмайера" по Донбассу и Крыму утвердили 6 октября обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде.

Как сообщает "Укринформ", в мероприятии приняли участие около 10 тысяч человек, среди которых были активисты, военнослужащие, музыканты и освобожденный из плена боевиков Владимир Жемчугов.

На вече утвердили обращение к Зеленскому

На вече утвердили обращение к Зеленскому

Коллаж

В конце встречи организаторы зачитали итоговое обращение. Так, украинцы настаивают на недопущении капитуляции Украины перед российской агрессией; недопущении принятия решений, которые бы привели к сдаче интересов страны.

Вече в Киеве

Вече в Киеве

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Авторы обращения призывают Зеленского, Верховную Раду и правительство сформировать и внедрить государственную политику относительно РФ на оккупированных территориях на основании действующего закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Донбасс и Крым должны вернуться в Украину вместе безо всяких условий Кремля", – подчеркнули на вече.

Вече на Майдане

Вече на Майдане

Конь_V_Пальтo / Twitter

Более того, участники протестов анонсировали подобные акции протеста 14 октября, в День защитника Украины.

Вече на Майдане Независимости в Киеве

Вече на Майдане Независимости в Киеве

Конь_V_Пальтo / Twitter

"Донбасс и Крым должны вернуться!" На вече озвучили условие Зеленскому

Конь_V_Пальтo / Twitter

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Тема
Акции протеста в Киеве
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
Формула Штайнмайера Верховная Рада Украины
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bobin robin
bobin robin
лучше бы еще потребовали уменьшение цен на оплату жилья газа и прочей херни что они повыдумывали с воздуха
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bobin robin
bobin robin
приведите порошенка и ко. и казните .. он обещал 1000грн в день в ато
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Это требование больше к Пете и Турчинову относится.
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