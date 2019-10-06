"Донбасс и Крым должны вернуться!" На вече озвучили условие Зеленскому

Участники вече на Майдане Независимости против согласования властью "формулы Штайнмайера" по Донбассу и Крыму утвердили 6 октября обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде.

Как сообщает "Укринформ", в мероприятии приняли участие около 10 тысяч человек, среди которых были активисты, военнослужащие, музыканты и освобожденный из плена боевиков Владимир Жемчугов.

На вече утвердили обращение к Зеленскому Коллаж

В конце встречи организаторы зачитали итоговое обращение. Так, украинцы настаивают на недопущении капитуляции Украины перед российской агрессией; недопущении принятия решений, которые бы привели к сдаче интересов страны.

Вече в Киеве

Авторы обращения призывают Зеленского, Верховную Раду и правительство сформировать и внедрить государственную политику относительно РФ на оккупированных территориях на основании действующего закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Донбасс и Крым должны вернуться в Украину вместе безо всяких условий Кремля", – подчеркнули на вече.

Вече на Майдане Конь_V_Пальтo / Twitter

Более того, участники протестов анонсировали подобные акции протеста 14 октября, в День защитника Украины.

Вече на Майдане Независимости в Киеве Конь_V_Пальтo / Twitter

Конь_V_Пальтo / Twitter

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