"Донбасс и Крым должны вернуться!" На вече озвучили условие Зеленскому

Участники вече на Майдане Независимости против согласования властью "формулы Штайнмайера" по Донбассу и Крыму утвердили 6 октября обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде.
Как сообщает "Укринформ", в мероприятии приняли участие около 10 тысяч человек, среди которых были активисты, военнослужащие, музыканты и освобожденный из плена боевиков Владимир Жемчугов.
На вече утвердили обращение к Зеленскому
Коллаж
В конце встречи организаторы зачитали итоговое обращение. Так, украинцы настаивают на недопущении капитуляции Украины перед российской агрессией; недопущении принятия решений, которые бы привели к сдаче интересов страны.
Вече в Киеве
Авторы обращения призывают Зеленского, Верховную Раду и правительство сформировать и внедрить государственную политику относительно РФ на оккупированных территориях на основании действующего закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
"Донбасс и Крым должны вернуться в Украину вместе безо всяких условий Кремля", – подчеркнули на вече.
Вече на Майдане
Конь_V_Пальтo / Twitter
Более того, участники протестов анонсировали подобные акции протеста 14 октября, в День защитника Украины.
Вече на Майдане Независимости в Киеве
Конь_V_Пальтo / Twitter
Конь_V_Пальтo / Twitter
Как сообщал OBOZREVATEL:
реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.
РосСМИ распространили информацию о том, что украинская делегация якобы, как и другие участники переговоров в Минске, подписала нашумевший план по Донбассу – "формулу Штайнмайера".
После этого президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу". Он пообещал, что "капитуляции не будет".
1 и 2 октября недовольные подписанием "плана Штайнмайера" украинцы вышли на акции протеста под здание Офиса президента и на Майдан Независимости.
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