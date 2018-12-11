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Донбасс и дети с оружием: фото об Украине попали в топ-100 по версии Time

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Известный американский журнал Time определил сто лучших фото со всего мира, сделанных в 2018 году.

Фотографии опубликованы на сайте издания. При этом на трех топовых снимках запечатлены украинцы.

"От трагедии до праздника, от многообещающих начинаний до мрачных прощаний, эти изображения запечатлевают знаменательный 2018 год", — отмечается в материале.

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На одной из фотографий — украинский спортсмен Александр Абраменко, который выиграл золотую медаль в финале по фристайлу среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2018 года.

Донбасс и дети с оружием: фото об Украине попали в топ-100 по версии Time

Time

"Его выступление в Пхенчхане (Южная Корея) сделало его первым украинцем, который когда-либо выиграл золотую медаль на зимних играх", — сказано в сообщении Time.

На втором снимке запечатлена пара новобрачных. "Алина и Игорь Лещина целуются во время свадебной церемонии в общественном центре, расположенном рядом с минным полем в Авдеевке, Украина", — рассказали журналисты.

Донбасс и дети с оружием: фото об Украине попали в топ-100 по версии Time

Time

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"Молодые участники летнего лагеря, организованного националистической партией, сидят в палатке со своими винтовками и получают инструкции во время тактических учений в деревне под Тернополем", - сказано об третьей фотографии.

Донбасс и дети с оружием: фото об Украине попали в топ-100 по версии Time

Time

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Как писал OBOZREVATEL, недавно журнал National Geographic выбрал лучшие фотографии 2018 года. Победителем стал фотограф Джессон Тодоров, который сделал снимок пустыни в Калифорнии.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Александр Авраменко
Теги
фотографииУкраина
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