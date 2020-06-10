Сегодня я продолжу рассказывать о забастовочном периоде ОРДЛО в картинках.

Эта подача информации, кстати, очень злит ОРДЛынцев и даже некоторых переселенцев, которые считают, что на этом хайпе можно было бы продвинуть в массы тему "Донбасс бастует против оккупантов за Украину".

Нет! Не за Украину.

И как бы многим в мирных частях Украины не хотелось увидеть в ОРДЛынском бунте признаки свободолюбия и демократии, нет, не увидите, а фейками я никогда не грешила.

Писать правду на войне дело трудное, не благодарное, и опасное.

Одно слово, которое не понравится критическому большинству и вот ты уже "враг народа Донбасса, не достаточно любишь малую родину, мешаешь договориться и против мира".

Да, так развернула нас жизнь, что есть те, кто за национальные интересы Украины, а есть те, кто за интересы малой родины-Донбасса. Чаще ценой сдачи национальных интересов Украины. Это сейчас называют мир любой ценой, и примирение. И тех, кто против такого договорняка, называют партия войны.

В ОРДЛО так же недовольны, что информацию о их жизни в их гетто, построенном ими самими же, читают "укропы" и смеются над их выбором.

Именно поэтому красной нитью первой публикации о забастовках в ОРДЛО было:

вы сегодня живете так, как голосовали вчера, просто граждане это понимают, население-нет.

Сегодня я так же обозначу важные пунктиры.

Вслед за торжеством Охлократии приходит торжество Диктатуры.

От Охлократии до Диктатуры всего один шаг-доказано историей и теперь уже и Донбассом.

Ну, не может простый нарид, который мечтает об улучшении своей жизни за счет порабощения или уничтожения другой (забрать-поделить-расстрелять), не может гомо-советикус воспитанный в режиме "расстрелять-в лагеря-враг народа-культ личности- доносы-зона" построить демократический и справедливый мир. У Охлоса демократия и справедливость должны быть исключительно для него. Ну, вот такая узко личностная справедливость. А остальных - в лагеря!

На этих советских принципах и живет РФ, а теперь и ОРДЛО. И, знаете, они там не видят ничего страшного в комендантском часе, отсутствии свободы слова, мнения.

Это вроде, как был идеальный мир для них:

кто против "республики" и за Украину-расстрелять,збанить,в лагеря, в подвалы, запугать, уничтожить, все, кто против "республик" и Путина- враги народа Донбасса! - это писать нельзя, это говорить нельзя, донос, расстрел, осуждение.

И вот незадача, все эти "Сталина на вас нет", "расстрелять-в лагеря", которые были рады тому, что укропам в ОРДЛО закрыли рот, сейчас как-то обиженно оглядываются.

А дело в том, что рот теперь закрыли им.

И их теперь там, в зоне гетто, ОРДЛО, можно не кормить, не платить зарплату, а будут бузить- расстреляют, отключат свет, газ, воду, интернет, вывезут на подвалы.

И те, кто вчера орал оппоненту "да у меня братан в ополчении, он тебя и твою шм@ру к@д@ровцам на подвал отправит", сегодня сидит без зарплаты, но прижав уши- к к@д@ровцам на подвал могут отправить теперь его и его шм@ру (донбасский диалект, обозначающий жену, женщину, сожительницу).

Свои у каждого свои.

Охлократия пожирает своих творцов.

В скринах продолжение ОРДЛынского кордебалета.

В поддержку "республик" в "дыныры" коллаборционисты и оккупанты разместят баннеры с портретом советского тирана и диктатора товарища Иосифа Сталина.

Лоббист данной помощи, которая, кстати, поступила из РФ,"депутат народного совета дыныры" отметил, что эти баннеры передала федерация бокса России, ведь там уверены, что фото Сталина символизируют День победы РФ над фашизмом. Количество баннеров и города, в которых они будут размещены, не указано.

В конце апреля "народный совет дыныры" принял решение о том, что в "столице" "дыныры" Донецке установят памятник Иосифу Сталину. Решение об установке уже принято — его хотят поставить на месте памятника Тарасу Шевченко в центре города, который уже демонтировали.

Один народ... за мир любой ценой.... такие же как мы... одна страна...просто договорится... услышать Донбасс...особый статус...государственный язык русский...партия войны....партия мира...Сложные вопросы войны.

А забастовка получилась даже очень ничего. Поучительная. Внимательно читайте скрины.