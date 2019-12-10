"Домой, к детям": Зеленский оконфузился ошибками в сети

Президент Украины Владимир Зеленский на следующий день после саммита в "нормандском формате" опубликовал фото из самолета и вызвал обсуждение в сети.

Снимок появился на странице главы государства в Facebook (чтоб посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям", – написал Зеленский.

Поскольку изначально в публикации было сделано несколько ошибок, на странице "Баба і кіт" в соцсети пошутили над президентом: "Обратите внимание на текст. Напились уже?" Вскоре неправильное написание слов подкорректировали.

"Хорошо, что не "на Украине", "Неграмотный человек", "Это русскоязычный президент Украины", – добавили украинцы.

Под фото также разгорелась дискуссия о самом саммите. Одни пользователи благодарили президента. "Спасибо!", "Мы за вас очень переживали", "Спасибо, что не сдали страну", "Все прошло достойно, гордимся вами", "Мы не зря вам поверили", – написали они.

Нашлись и те, у кого были претензии к Зеленскому. "Зачем ты везде суешь "соскучился, дружина и диточки". Нам это нафиг неинтересно", "Могли от них не уезжать. Так бы стране лучше было", "У нас трое погибших сегодня", "Зачем, собственно, ездили?" – отметили в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря в Париже прошел саммит в "нормандском формате". Зеленский оконфузился в начале встречи, едва не сев в кресло Путина.

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