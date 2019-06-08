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Домашняя еда, "Боржоми" и романы Донцовой: в сети показали, как живет Зайцева

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Виновница смертельной ДТП в Харькове на Сумской в октябре 2017 года Алена Зайцева до сих пор не есть тюремной еды и питается тем, что передает родня. Воду ей тоже приносят (возле кровати заметили "Боржоми").

В ее камере опять побывали журналисты. Так, там по-прежнему стоят двухярусные нары, с нижних кроватей свисают розовые шторки. Есть небольшой телевизор, стол для еды с электрочайником, умывальник (рядом с ним висело полотенце с цветными совами). На окнах – белые полупрозрачные занавески, на подоконниках – книги, пишет "Крапка".

"Зайцева больше интересуется классикой и женскими романами. В основном книги ей приносят родители. Из последнего, что она брала у нас, это "Волки Лозарга" Жюльетты Бенцони, "Незабудка" Элизабет Лоуэлл и много разных произведений Дарьи Донцовой", – рассказывает библиотекарь Ирина Петровна.

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Домашняя еда, "Боржоми" и романы Донцовой: в сети показали, как живет Зайцева

Также в камере есть санузел, душ и биде. В углу душевой – цветные тазики для стирки. Также на этаже есть общий душ для всех девушек.

Сотрудники СИЗО говорят, что Зайцева ни с кем не общается и постоянно "сама в себе".

Домашняя еда, "Боржоми" и романы Донцовой: в сети показали, как живет Зайцева
Домашняя еда, "Боржоми" и романы Донцовой: в сети показали, как живет Зайцева
Домашняя еда, "Боржоми" и романы Донцовой: в сети показали, как живет Зайцева

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Алены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего авто Зайцевой влетело в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

  • Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

  • Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
УкраинаХарьков
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