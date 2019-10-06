"Які люди стають успішними?": ще з школи я ставив собі це запитання. Люди, які обдаровані талантами від Бога, такі як Джобс, Маск, Цуккерберг, Едісон, Тесла, і перелік можна продовжувати невпинно. Дякувати небесам, є інша група, це люди, які можуть всіх перепрацювати. Спочатку друзів зі двору, потім однокласників, потім в гуртожитку, потім в цеху чи офісі. Серед людей, з ким ви перетинаєтесь по життю не одна талановита людина, але місце є й тим, хто перепрацює кожного. Блумберг, брати Кох, Баффет, Форд, і цей перелік можна продовжувати невпинно.

Третього не дано.

Я не знаю, як школа виховує перших, але знаю, що секрет других - це домашнє завдання! Мої вчителі та батьки навчили мене, що домашнє завдання повинно бути зроблено за будь-яких обставин. Сьогодні це перевага Групи Трібо та Біофарми. Ми завжди працюємо над домашнім завданням і мріємо про успіх, просимо Бога про підтримку. Ключове тут - завжди!

Вчителі важливі! Дякую за вашу працю!

P.S. Мені знадобились всі знання та навички, що отримані в школі.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!