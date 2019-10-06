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6 октября • обновлено в 21:28
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Костянтин Єфименко
Костянтин Єфименко
Голова наглядової ради фармацевтичної компаніі "Біофарма" Все статьи автора

Домашнє завдання має бути зроблено за будь-яких обставин!

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"Які люди стають успішними?": ще з школи я ставив собі це запитання. Люди, які обдаровані талантами від Бога, такі як Джобс, Маск, Цуккерберг, Едісон, Тесла, і перелік можна продовжувати невпинно. Дякувати небесам, є інша група, це люди, які можуть всіх перепрацювати. Спочатку друзів зі двору, потім однокласників, потім в гуртожитку, потім в цеху чи офісі. Серед людей, з ким ви перетинаєтесь по життю не одна талановита людина, але місце є й тим, хто перепрацює кожного. Блумберг, брати Кох, Баффет, Форд, і цей перелік можна продовжувати невпинно.

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Третього не дано.

Я не знаю, як школа виховує перших, але знаю, що секрет других - це домашнє завдання! Мої вчителі та батьки навчили мене, що домашнє завдання повинно бути зроблено за будь-яких обставин. Сьогодні це перевага Групи Трібо та Біофарми. Ми завжди працюємо над домашнім завданням і мріємо про успіх, просимо Бога про підтримку. Ключове тут - завжди!

Вчителі важливі! Дякую за вашу працю!

P.S. Мені знадобились всі знання та навички, що отримані в школі.

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Автор
Костянтин Єфименко Костянтин Єфименко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Костянтина Єфименко
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