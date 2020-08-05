Домагаются, снимают штаны и мастурбируют: проводницы и пассажиры рассказали о насилии в поездах УЗ

После инцидента с нападением на женщину в поезде Мариуполь-Киев, когда мужчина пытался ее изнасиловать и побил, журналисты собрали истории проводниц, которым не повезло терпеть "ухаживания" пассажиров.

Об этом говорится в материале Lb.ua. Журналисты отметили, что хотя изнасилования случаются на железной дороге редко, однако домогательства к проводникам и пассажирам – частые. Например, в 2018 году пассажир поезда Ужгород-Лисичанск сообщил, что проводник занимался с ним оральным сексом в вагоне, пока он спал. Пострадавший вызвал полицию, но писать заявление отказался: полицейские, по его словам, заявили, что это "ему приснился эротический сон".

Как пишет издание, проводницы чаще всего сталкиваются с домогательствами со стороны одиноких и пьяных мужчин.

"Ехали из Одессы на Константиновку, я заполняла документы по работе, была вторая ночь, – рассказала Виктория, проводница поезда №92. – Пассажир зашел в мое служебное купе, тупо снял свои штаны и вывалил хозяйство. Я сначала испугалась. Тогда вызвала начальника поезда. Полиция сняла пассажира в Знаменке, я написала заявление, но безрезультатно – со мной никто не связывался".

Виктория рассказала, что в их поезде проводники-мужчины пытаются как можно чаще заглядывать к вагонам сотрудниц, чтобы не было проблем с пассажирами. Также начальник поезда старается регулярно делать обход.

"Пассажир ворвался в мое купе, закрыл дверь, за секунду разделся и бросил меня на полку, – рассказывает Галина, проводница поезда №126. – Мне повезло, что я набрала номер начальника поезда, хотя не успела ему ничего сказать. Он пришел, вытащил пассажира из купе, поговорил с ним – и на этом все закончилось".

Мария, проводница поезда №84 рассказала, что один из ее пассажиров разделся по пояс и начал мастурбировать.

"Поезд на Мариуполь, плацкартный вагон. У меня ехала группа детей и еще несколько пассажиров. На участке Волноваха-Мариуполь мужичок, кажется, с шестого места, разделся по пояс и начал мастурбировать. Это увидел проводник, который разносил детям чай, поднял кипиш. Мы загнали онаниста в тамбур, перекрыли все выходы и вызвали полицию. Но по техническим причинам поезд остановился в поле, и пассажир открыл тамбур и скрылся", – рассказала женщина.

"Были не домагания, но прямые намеки, скажем так, – рассказал Валентин, проводник поезда №80. – Как-то пассажирка нагло зашла в мое купе, села рядом, начала что-то заливать и меня гладить. Я отморозился. Еще пару раз ловил парочки, которые занимались сексом в туалете поезда, при этом не замыкая дверей".

Аналогично истории притязаний в поездах есть у многих пассажирок, пишет издание.

Пассажирка Ирина рассказала, что однажды в поезде Киев-Львов проводник попросил ее зайти к нему в купе за постельным бельем, а потом закрыл дверь и начал ее целовать.

"Только зашла, он начал отвешивать соленые шуточки, гы-гы, а тогда меня отталкивает от двери, замыкает их и лезет целоваться. Я сопротивлялась, но чувствовала, что слабее и не осилю его. Тот противный поцелуй. Запомнила на всю жизнь. В голове была мысль – надо что-то делать, потому что будет мне конец. Вижу, на крючке висит фуражка у него. Говорю: "о-о-о, какая красивая фуражка". Он отвлекся, наверное, подумал, что ролевые игры будут . Говорит: "Хочешь примерить?" Я говорю: "Ага". И иду к двери. Открываю и бегу оттуда. На свое место. Это плацкарт, кругом люди. Больше не цеплялся", – рассказала она.

Пассажирка Виктория рассказала, что однажды в вагоне на глазах человек начал удовлетворять себя.

"Несколько лет назад ехали с подругой в ночном плацкарте. К нашим местам подошел человек, занял место рядом и прямо на наших глазах начал себя удовлетворять. Трезвый. Я просто попала и побежала к проводнице, начала громко кричать. Подруга осталась на месте. Проводница сразу побежала за мной к нашим местам, но поганец тем временем скрылся в соседний вагон", – рассказала Виктория.

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