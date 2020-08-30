Дом горел до утра: на Черниговщине трагически погибли 2-летний ребенок и взрослый

Мирослав Семенюк Общество 10:59, 30.08.2020 Обновлено: 11:15, 30.08.2020

В результате пожара в частном доме в Черниговской области погибли два человека, в том числе двухлетний ребенок.

Как сообщается на официальном сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в 01:33 в селе Дуболуговка Нежинского района возник пожар жилого дома и хозяйственного здания.

В 06:05 пожар ликвидирован. Огнем уничтожено хозяйственное здание, кровля и перекрытие жилого дома.

Погибли два человека, из них один ребенок 2018 рождения.

К тушению привлекалось 11 человек и 5 единиц техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге во время пожара погиб молодой человек.

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