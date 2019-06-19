"Должны бояться!" Украинцы выступили за жесткие наказания для мажоров в ДТП

Украинцы считают, что в стране необходимо ужесточить наказания за нарушения Правил дорожного движения.

Об этом свидетельствуют результаты опросов на сайте OBOZREVATEL.

У респондентов спрашивали: "В Ужгороде появилась своя "Зайцева": как остановить череду трагических ДТП?".

48% опрошенных выступили за ужесточение наказаний, заявив, что "водители должны бояться нарушать ПДД".

Также 44% респондентов считают, чтобы остановить резонансные ДТП в Украине, нужно "хоть раз народу наказать мажора за рулем".

Всего 5% человек хотят изменений в ПДД, максимально снизив допустимую скорость на дорогах.

И лишь 3% выступили за организацию дежурства на аварийных участках дорог.

Всего в опросе проголосовали 10538 пользователей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня в Ужгороде 21-летняя Яна Костраба за рулем Porsche Cayenne вылетела на встречную полосу, протаранив Ford Focus.

Позже отец девушки, которая в Ужгороде за рулем Porsche столкнулась на встречной полосе с Ford, извинился за ее поведение.

Также выяснилось, что девушка не является владелицей автомобиля. Машина принадлежит бывшему сотруднику милиции Василию Корсаку.

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