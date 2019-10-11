Брати і сестри!
Здача кожного метра української землі, политої кров’ю наших побратимів - це саме та "червона лінія", яку переходити ні в якому разі не можна.
Всеукраїнська акція, приурочена до Дня захисника України - це не просто протест незгідних з політикою влади, це - державотворчий чин, це допомога тій же владі у веденні важких міжнародних перемовин, присвячених нашій війні за Незалежність.
Дмитро Ярош
І не важливо, що більшість українських громадян дезорієнтовані та деморалізовані. Долю України вирішують не маси розчарованих, а легіони ідейно-мотивованих і вишколених Українських Воінів, для яких гасло "Україна понад усе!" і "Перемога або смерть!" грають першочергову роль в житті.
Акція "Ні капітуляції!" - це теж частина нашої війни за Незалежність, тому, подруги і друзі, мобілізуймося і виходьмо на неї по всій Україні.
Боротьба триває...
Ми варті Перемоги!
Слава Україні!
Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош
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