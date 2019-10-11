Брати і сестри!

Здача кожного метра української землі, политої кров’ю наших побратимів - це саме та "червона лінія", яку переходити ні в якому разі не можна.

Всеукраїнська акція, приурочена до Дня захисника України - це не просто протест незгідних з політикою влади, це - державотворчий чин, це допомога тій же владі у веденні важких міжнародних перемовин, присвячених нашій війні за Незалежність.

Дмитро Ярош

І не важливо, що більшість українських громадян дезорієнтовані та деморалізовані. Долю України вирішують не маси розчарованих, а легіони ідейно-мотивованих і вишколених Українських Воінів, для яких гасло "Україна понад усе!" і "Перемога або смерть!" грають першочергову роль в житті.

Акція "Ні капітуляції!" - це теж частина нашої війни за Незалежність, тому, подруги і друзі, мобілізуймося і виходьмо на неї по всій Україні.

Боротьба триває...

Ми варті Перемоги!

Слава Україні!

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!