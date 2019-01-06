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''Долой захватчиков в рясах'': во Львове вышли против УПЦ МП

4.1тЧитать материал на украинском

Молодежь 6 января провела во Львове акцию "Переходив Православную церковь Украины".

По данным паблика "Правый сектор / Львовщина" в Facebook, мероприятие состоялось утром возле здания Кафедрального Свято-Георгиевского собора, который подчинен УПЦ МП (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Украинские националисты призывают верующих и священников поддержать церковное объединение. Собственную позицию мы выразим 6 января, в 9:30, когда придем на открытый диалог с прихожанами Свято-Георгиевской церкви, по адресу: г.. Львов, ул. Короленко, 3", – было сказано в анонсе.

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Судя по кадрам, возле церкви собралось около двух десятков молодых людей с государственными флагами Украины. Они пришли с плакатами: "Переходи в Православную церковь Украины! Долой захватчиков в рясах" и "Долой Московский патриархат из Украины". Активисты агитировали прихожан поддержать церковное объединение.

''Долой захватчиков в рясах'': во Львове вышли против УПЦ МП

скриншот

''Долой захватчиков в рясах'': во Львове вышли против УПЦ МП

скриншот

''Долой захватчиков в рясах'': во Львове вышли против УПЦ МП

скриншот

''Долой захватчиков в рясах'': во Львове вышли против УПЦ МП

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии вручили Предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.

До этого момента в ПЦУ начали массово переходить церкви УПЦ МП. Не обошлось также и без скандалов. Верующие Свято-Покровского храма в селе Рубановское проголосовали после службы за переход под юрисдикцию Православной церкви Украины, однако священников после этого уволили.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
УкраинаЛьвов
Теги
Томосединая церковьУПЦ МППравый сектор
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Не переусердствуйте, процесс должен идти без насилия и добровольно
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Воены света в масках уже навесили в своих храмах свастику и нацисткие портянки?
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Аргументаторы будут в балаклавах и с битами? а если обратка прилетит?
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