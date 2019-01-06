''Долой захватчиков в рясах'': во Львове вышли против УПЦ МП

Молодежь 6 января провела во Львове акцию "Переходив Православную церковь Украины".

По данным паблика "Правый сектор / Львовщина" в Facebook, мероприятие состоялось утром возле здания Кафедрального Свято-Георгиевского собора, который подчинен УПЦ МП (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Украинские националисты призывают верующих и священников поддержать церковное объединение. Собственную позицию мы выразим 6 января, в 9:30, когда придем на открытый диалог с прихожанами Свято-Георгиевской церкви, по адресу: г.. Львов, ул. Короленко, 3", – было сказано в анонсе.

Судя по кадрам, возле церкви собралось около двух десятков молодых людей с государственными флагами Украины. Они пришли с плакатами: "Переходи в Православную церковь Украины! Долой захватчиков в рясах" и "Долой Московский патриархат из Украины". Активисты агитировали прихожан поддержать церковное объединение.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии вручили Предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.

До этого момента в ПЦУ начали массово переходить церкви УПЦ МП. Не обошлось также и без скандалов. Верующие Свято-Покровского храма в селе Рубановское проголосовали после службы за переход под юрисдикцию Православной церкви Украины, однако священников после этого уволили.