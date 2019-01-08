''Долой усталость'': Супрун рассказала, как выжить после праздников

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как правильно вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников.
Чиновник в Facebook отметила, что подготовка к праздникам, короткий световой день, холода вызывают физическое и психологическое напряжение. Организм зачастую реагирует на такие условия усталостью, вялостью, раздражением.
Супрун сообщила, что такая усталость может быть симптомом многих болезней - диабета, сердечно-сосудистых, артрита, анемии, заболеваний щитовидной железы, апноэ или синдромом хронической усталости.
Самые распространенные признаки усталости:
- ощущения упадка сил - когда человек чувствует, что не в состоянии выполнять обычные функции должным образом
- невнимательность и ухудшение концентрации
- ухудшение памяти
- замедление процессов мышления, уменьшение глубины и критичности мышления
- снижение интереса к работе
- повышенная раздражительность
- перманентная сонливость
- реакция сердечно-сосудистой системы - повышение уровня артериального давления и частоты пульса
Праздничный стол
primorye24.ru
Кроме того, вследствие переутомления возникает хроническая гипоксия (кислородная недостаточность) и нарушение нервной деятельности.
Признаки переутомления:
- головная боль
- повышенная утомляемость
- хроническая раздражительность
- нервозность
- нарушение сна
- обострение хронических заболеваний
- возможное возникновение артериальной гипертензии, язвенной болезни, ишемической болезни сердца
Супрун рассказала, чтобы вернуться к нормальной жизненного ритма необходимо скорректировать образ жизни.
"Полноценный сон, правильный режим питания, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек. Кроме того, очень важно позаботиться о рациональном распределении времени, которое вы тратите на работу и отдых, достаточное количество положительных эмоций и приятные занятия, которые помогут вам наполнять день радостью", - подытожила она.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Супрун дала совет украинцам, как пережить праздники.