''Долой усталость'': Супрун рассказала, как выжить после праздников

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как правильно вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников.

Чиновник в Facebook отметила, что подготовка к праздникам, короткий световой день, холода вызывают физическое и психологическое напряжение. Организм зачастую реагирует на такие условия усталостью, вялостью, раздражением.

Супрун сообщила, что такая усталость может быть симптомом многих болезней - диабета, сердечно-сосудистых, артрита, анемии, заболеваний щитовидной железы, апноэ или синдромом хронической усталости.

Самые распространенные признаки усталости:

- ощущения упадка сил - когда человек чувствует, что не в состоянии выполнять обычные функции должным образом

- невнимательность и ухудшение концентрации

- ухудшение памяти

- замедление процессов мышления, уменьшение глубины и критичности мышления

- снижение интереса к работе

- повышенная раздражительность

- перманентная сонливость

- реакция сердечно-сосудистой системы - повышение уровня артериального давления и частоты пульса

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Кроме того, вследствие переутомления возникает хроническая гипоксия (кислородная недостаточность) и нарушение нервной деятельности.

Признаки переутомления:

- головная боль

- повышенная утомляемость

- хроническая раздражительность

- нервозность

- нарушение сна

- обострение хронических заболеваний

- возможное возникновение артериальной гипертензии, язвенной болезни, ишемической болезни сердца

Супрун рассказала, чтобы вернуться к нормальной жизненного ритма необходимо скорректировать образ жизни.

"Полноценный сон, правильный режим питания, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек. Кроме того, очень важно позаботиться о рациональном распределении времени, которое вы тратите на работу и отдых, достаточное количество положительных эмоций и приятные занятия, которые помогут вам наполнять день радостью", - подытожила она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Супрун дала совет украинцам, как пережить праздники.