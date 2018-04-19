Кто из них чемпион, решать вам, а я перечислю их по порядку.
1. Ядерный маркетинг, милитаристы ликуют
2. Православная икона, рпц захватывает самые неожиданные места
3. Русист у дома установил погран столб ссср и газовую опору в сриколор
4. В отделе одежды для младенцев в продаже появились футболки "спасибо деду" и "русские не сдаются", к маю такой товар на расхват
5. Значки регионаловские с енкевичем, по словам продавца, пользуются спросом, отпускная цена 50р за штуку
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