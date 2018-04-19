Кто из них чемпион, решать вам, а я перечислю их по порядку.

1. Ядерный маркетинг, милитаристы ликуют

2. Православная икона, рпц захватывает самые неожиданные места

3. Русист у дома установил погран столб ссср и газовую опору в сриколор

4. В отделе одежды для младенцев в продаже появились футболки "спасибо деду" и "русские не сдаются", к маю такой товар на расхват

5. Значки регионаловские с енкевичем, по словам продавца, пользуются спросом, отпускная цена 50р за штуку