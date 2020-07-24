Долгожительница точно предсказала дату и время своей смерти.

Долгожительница из тайской провинции Удонтхани точно предсказала дату и время своей смерти.

В пятницу, 17 июля, 91-летняя Марнсри Хамсорн сказала своему сыну, что умрет 19 июля около 17:30, сообщает Asia One.

За месяц до этого ее 60-летний сын Сурат Тхамронглаохапан заметил, что мать разговаривает сама с собой. Когда он спросил женщину об этом, она ответила, что общается с духами умерших родственников, и они зовут ее к себе.

В воскресенье, 19 июля, Хамсорн поперхнулась во время еды, и ей стало плохо. В 18:30 полицейским стало известно о случившемся, к ней в дом прибыли медики и обнаружили тело женщины. Причиной смерти назвали удушье.

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