Долго лечились дома: стали известны подробности смерти от COVID-19 в Черновицкой области
В Черновицкой области от коронавируса COVID-19 умерли двое человек, которые перед госпитализацией долго лечились дома.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Умершими оказались 59-летний житель села Каменка и черновчанка 1949 года, передает пресс-служба Черновицкой ОГА.
"Мужчина заболел еще 22 марта, долго лечился дома. 4 апреля самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. Быстрый тест на коронавирус оказался положительным. Наряду с этим у мужчины была гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и аритмия", – говорится в сообщении.
Женщина заболела 31 марта и также лечилась дома. Только спустя неделю обратилась в больницу.
"Находилась в реанимационном отделении на кислородной дотации. Сопутствующий диагноз – ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь", – отметили в ОГА.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области 8 апреля зафиксировали 30 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.