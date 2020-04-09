В Черновицкой области от коронавируса COVID-19 умерли двое человек, которые перед госпитализацией долго лечились дома.

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Умершими оказались 59-летний житель села Каменка и черновчанка 1949 года, передает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"Мужчина заболел еще 22 марта, долго лечился дома. 4 апреля самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. Быстрый тест на коронавирус оказался положительным. Наряду с этим у мужчины была гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и аритмия", – говорится в сообщении.

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Женщина заболела 31 марта и также лечилась дома. Только спустя неделю обратилась в больницу.

"Находилась в реанимационном отделении на кислородной дотации. Сопутствующий диагноз – ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь", – отметили в ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области 8 апреля зафиксировали 30 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.