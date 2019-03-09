|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Долб**бы, бл**ь!" Украинский комбат устроил жесткий разгром бойцам в казарме

17.6тЧитать материал на украинском

В учебном центре "Десна" командир батальона устроил погром в казарме, в которой располагались резервисты.

Видео попало в сеть 5 марта, в названии утверждается, что комбата зовут Зеленин В. На кадрах видно разбросанные вещи, утверждается, что военный также якобы бросался автоматом.

"Что не понятно бл*ть. Я сказал проходите, положите нах*й те чашки! Я с*ка для кого их выкидываю нах*й? Сука долб**бы, бл*дь! Я с*ка таких долб**бов еще не видел нах*й. Вь*бали все на эту сторону нах*й. С*ка бить вас нельзя нах*й, у*бище. Меня с*ка с г*вном мешают из-за вас. Я с*ка сказал стоять нах*й, значит стоять. Нех*й там шастать бл*дь", — кричал комбат.

Новости
Что ждет Донбасс в 2019 году: боец ВСУ дал прогноз

Как передает "Инфорезист", мужчиной на видео может быть комбат Виктор Зеленин, чье фото удалось найти в соцсети.

"Долб**бы, бл**ь!" Украинский комбат устроил жесткий разгром бойцам в казарме

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Волыни ветеран АТО умер после драки с подростком, который нанес лишь один удар в голову.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина
Тег
ВСУ
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
103
11
Смешно
8
Интересно
70
Печально
22
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Сука долб**бы, бл*дь!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Самая боеспособная... Гыгыгы!!! Это вот эти простейшие должны "освободить Крым"? Гыгыгы!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Как могли потомки непобедимых древних укров превратиться в такое ничтожество?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Миценко Андрей, Зеленин - фамилия по происхождению чисто кацапская, вот и сыграли пидарашенские гены.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наши блоги