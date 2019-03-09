"Долб**бы, бл**ь!" Украинский комбат устроил жесткий разгром бойцам в казарме

В учебном центре "Десна" командир батальона устроил погром в казарме, в которой располагались резервисты.

Видео попало в сеть 5 марта, в названии утверждается, что комбата зовут Зеленин В. На кадрах видно разбросанные вещи, утверждается, что военный также якобы бросался автоматом.

"Что не понятно бл*ть. Я сказал проходите, положите нах*й те чашки! Я с*ка для кого их выкидываю нах*й? Сука долб**бы, бл*дь! Я с*ка таких долб**бов еще не видел нах*й. Вь*бали все на эту сторону нах*й. С*ка бить вас нельзя нах*й, у*бище. Меня с*ка с г*вном мешают из-за вас. Я с*ка сказал стоять нах*й, значит стоять. Нех*й там шастать бл*дь", — кричал комбат.

Как передает "Инфорезист", мужчиной на видео может быть комбат Виктор Зеленин, чье фото удалось найти в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Волыни ветеран АТО умер после драки с подростком, который нанес лишь один удар в голову.

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