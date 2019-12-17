"Документа нет!" Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета сделал неожиданное заявление

Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, Владислав Добош заявил, что до сих пор не получил оригиналы материалов дела для защиты своей подопечной.

Как он рассказал в видеообращении, которое обнародовал на своей странице в Facebook, судья Вовк не предоставил даже полный текст решения по содержанию подозреваемой под стражей (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Добош отметил, что также требовал получения оригиналов телефонных разговоров и видео, которые были приобщены в качестве доказательств к материалам дела, но до сих пор их не получил.

Адвокат Владислав Добош заявил, что не получил материалы дела по убийству Шеремета Коллаж

"Еду спрашивать у "гениев" расследования, что же им мешает открыть материалы дела для защиты? Они мне нужны для апелляции, которая обязательно будет. Хотя мы не получили даже текст решения! Судья Вовк настолько занят, что на пол страницы постановления о задержании и обысков на основании сфальсифицированных документов он может вынести, а времени выдать (на 4 день!) полный текст решения о содержании под стражей у него нет", – сказал Добош.

Также он попросил у общественности поддержки и пообещал, что будет обнародовать всю информацию, которую будет получать.

Кроме того, он анонсировал обнародование полной информации о доходах Кузьменко и его семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Полиция назвала подозреваемых в организации убийства. Получается целая организованная группа: Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления; Юлия Кузьменко, волонтер, заведующая отделением рентгенографии; работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугар.

Им предъявлено обвинение по ст. 115 (Умышленное убийство).

Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность похищения детей скандального волонтера Маруси Зверобой. Они хотели прибегнуть к этому для дестабилизации ситуации и отвлечение внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.

Также следствие отмечает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

Журналисты заявили, что результаты "решающей" экспертизы министра МВД Украины Арсена Авакова по делу убийства журналиста Павла Шеремета весьма неоднозначные, а доказательства – неубедительны.

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