Прием алкоголя или вдыхание его испарений не имеют ничего общего с лечением коронавируса COVID-2019.

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Об этом в своем новом видео заявил доктор Евгений Комаровский. Ролик был опубликован на YouTube-канале украинского врача-педиатра (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Алкоголь при лечении коронавируса Коллаж

Подписчики спросили у врача, можно ли дышать парами из самогонного аппарата или испарениями спирта для "лечения" COVID-2019.

"Уникальная особенность паров алкоголя состоит в том, что алкоголь прекрасно всасывается с поверхностей слизистых оболочек. Поэтому алкоголь, пары которого вы вдыхаете, активно всасывается через слизистую оболочку бронхов. Вы скорее опьянеете и убьете себя, чем убьете вирус", – ответил врач.

Он подчеркнул, что подобные способы являются опасными. "Хотите лечиться – изучайте нормальную литературу", – добавил Комаровский.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский рассказал, есть ли альтернатива обычным антисептикам для рук, а также пояснил, какие дезинфицирующие средства использовать нельзя.

Он также рассказал, что количество выпитой воды не влияет на процесс выздоровления при вирусных заболеваниях, но необходимость в обильном питье во время болезни все же есть.