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28 апреля • обновлено в 20:10
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Комаровский разнес лечение COVID-2019 алкоголем. Видео

2.4т
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Прием алкоголя или вдыхание его испарений не имеют ничего общего с лечением коронавируса COVID-2019.

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Об этом в своем новом видео заявил доктор Евгений Комаровский. Ролик был опубликован на YouTube-канале украинского врача-педиатра (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Алкоголь при лечении коронавируса

Алкоголь при лечении коронавируса

Коллаж

Подписчики спросили у врача, можно ли дышать парами из самогонного аппарата или испарениями спирта для "лечения" COVID-2019.

"Уникальная особенность паров алкоголя состоит в том, что алкоголь прекрасно всасывается с поверхностей слизистых оболочек. Поэтому алкоголь, пары которого вы вдыхаете, активно всасывается через слизистую оболочку бронхов. Вы скорее опьянеете и убьете себя, чем убьете вирус", – ответил врач.

Он подчеркнул, что подобные способы являются опасными. "Хотите лечиться – изучайте нормальную литературу", – добавил Комаровский.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский рассказал, есть ли альтернатива обычным антисептикам для рук, а также пояснил, какие дезинфицирующие средства использовать нельзя.

Он также рассказал, что количество выпитой воды не влияет на процесс выздоровления при вирусных заболеваниях, но необходимость в обильном питье во время болезни все же есть.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
болезнь инфекция видео врачи вирус алкоголь
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
практиковали когда то,определенные рецепты,типа настойка крепкой водки на полыни или определенных сортах табака,.но дозы были не подьемные для большинства сегодняшних людей,в смысле лечения инфлюенци,.мотор ,печень и почки,должны быть железными,а с учетом того ,что питание сегодня полу полимерное и консервантное,то исход не предсказуем.
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